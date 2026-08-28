Le canal de Panama, essentiel pour 5% du commerce mondial, réduit son trafic dès le 3 septembre. Un navire sud-coréen a déboursé 5,3 millions de dollars pour un passage prioritaire record.

Un navire a déboursé une grosse somme pour passer le canal de Panama

Un navire a déboursé une grosse somme pour passer le canal de Panama

ATS Agence télégraphique suisse

Un navire transportant du gaz de pétrole liquéfié a déboursé 5,3 millions de dollars, un record, pour emprunter plus rapidement le canal de Panama, qui réduira d'ici une semaine les passages en raison du phénomène El Niño, a indiqué jeudi à l'AFP l'administratrice du canal, Ilya Espino de Marotta. «Nous avons eu trois enchères un peu élevées ces derniers temps», a-t-elle déclaré. Elle a confirmé qu'il s'agissait «du montant le plus élevé» payé à ce jour.

Selon l'agence Bloomberg, c'est l'entreprise sud-coréenne SK Gas qui a accepté de payer cette somme lors d'une enchère pour obtenir un passage prioritaire pour son navire le G. Spirit le 1er septembre. Le canal fonctionne grâce à l'eau de pluie stockée dans les lacs artificiels de Gatún et d'Alhajuela, dont le niveau a baissé en raison des effets néfastes du phénomène El Niño.

L'Autorité du canal de Panama avait annoncé la semaine dernière que du fait du manque d'eau, la voie interocéanique allait réduire à compter du 3 septembre son trafic de 36 à 34 transits par jour, puis à 32 à partir de mi-septembre. Environ 5% du commerce maritime mondial transite par ce canal long de 80 kilomètres.

«Dictée par le marché»

Le phénomène El Niño revient tous les deux à sept ans. Les eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial se réchauffent, entraînant un climat plus chaud et sec dans certains endroits, et plus frais et humide dans d'autres, et provoquant des événements climatiques extrêmes.

Neuf passages sur dix du canal sont programmées sur réservation. Les places restantes ou les transits modifiés en raison d'un imprévu de dernière minute font l'objet d'une vente aux enchères. En avril, un navire a payé jusqu'à quatre millions de dollars lors d'une de ces ventes aux enchères, en raison de l'urgence de transporter des hydrocarbures suite à la hausse de la demande provoquée par le blocus du détroit d'Ormuz. L'enchère est «dictée par le marché», a rappelé Ilya Espino de Marotta. «Le canal fixe un prix de base, puis c'est le navire qui a le plus besoin d'obtenir un droit de passage qui fait grimper les enchères.»

L'Autorité du canal de Panama a indiqué dans un communiqué que le prix moyen des enchères entre octobre 2025 et février 2026 s'élevait à environ 55.000 dollars. Ce montant a en moyenne triplé depuis. Le canal de Panama, dont les principaux bénéficiaires sont les Etats-Unis et la Chine, relie principalement la côte est américaine à la Chine, à la Corée du Sud et au Japon.