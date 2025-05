Plus de 17'000 personnes sont évacuées dans le Manitoba, au Canada, en raison de graves feux de forêt. Le Premier ministre de la province, Wab Kinew, a déclaré l'état d'urgence, qualifiant cette opération de la plus importante de mémoire récente.

Plus de 17'000 personnes sont évacuées dans le Manitoba, au Canada, en raison de graves feux de forêt. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Plus de 17'000 personnes sont en cours d'évacuation mercredi dans le Manitoba, dans le centre du Canada, au moment où cette province connaît l'un de ses pires débuts de la saison des feux de forêt. Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent touché par des événements météorologiques extrêmes, notamment des incendies de grande ampleur. Le pays a connu en 2023 la pire saison des feux de son histoire.

«C'est la plus importante opération d'évacuation au Manitoba de mémoire récente», a annoncé le Premier ministre de la province, Wab Kinew, lors d'une conférence de presse, en déclarant l'état d'urgence à l'échelle de toute la région.

L'aviation militaire devait déployer des moyens de manière «imminente» pour aider les habitants des zones les plus reculées à évacuer, selon Wab Kinew. Les évacuations concernent notamment la ville de Flin Flon, où 5000 habitants ont reçu l'ordre de se préparer à fuir à tout moment alors que les flammes approchent la cité minière.

«Les flammes s'élevaient à plus de 30 mètres»

Sheryl Matheson a dû quitter la ville de Sherridon, encerclée par les flammes, au nord-est de Flin Flon. «C'est accablant», témoigne cette propriétaire d'un pavillon de pêche. «Il y a avait beaucoup de fumée. On pouvait voir les incendies à quatre ou cinq kilomètres et ils se déplaçaient rapidement». «Les flammes s'élevaient à plus de 30 mètres de haut et les pompiers ne pouvaient pas s'approcher suffisamment près du feu pour faire quoi que ce soit», explique-t-elle.

Elsaida Alerta, qui a aussi été évacuée de Sherridon, a raconté à la chaîne publique CBC être «extrêmement angoissée». «Nous avons rassemblé toutes nos affaires essentielles, nos documents importants, nos médicaments, les choses dont nos animaux auront besoin», a-t-elle relaté. Les habitants de plusieurs autres villes reculées et de communautés autochtones ont également reçu l'ordre d'évacuer. La plupart d'entre eux devraient être transférés à Winnipeg, la capitale du Manitoba.

Le Canada enregistre actuellement 134 feux actifs dans plusieurs provinces dont le Manitoba, mais aussi l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan. «Pour la première fois, il ne s'agit pas d'un incendie dans une seule région. Nous avons des incendies dans toutes les régions. C'est la preuve d'un changement climatique auquel nous allons devoir nous adapter», a souligné le Premier ministre du Manitoba Wab Kinew. Vingt-deux feux de forêts sont actifs dans sa province.

Près de 200'000 hectares de forêts ont été touchés au cours du dernier mois, soit le triple de la moyenne totale annuelle dans cette région. «Le Manitoba a la plus forte activité d'incendie au Canada depuis le début de l'année», souligne Kirstin Hayward, du service de lutte contre les incendies de la province.

Selon les prévisions des autorités canadiennes, la saison des feux de forêt pourrait être «au-dessus de la normale» dans le centre et l'ouest du Canada en juin et juillet, et «bien au-dessus de la moyenne» en août notamment en raison de la sécheresse grave ou extrême qui continue à sévir dans plusieurs endroits.