Jeudi à la Gare du Midi à Bruxelles, un homme transportant une Kalachnikov dans un sac a été arrêté après un contrôle des douanes. Le ministre de l'Intérieur appelle à renforcer la sécurité dans les gares.

Un homme arrêté à Bruxelles avec une Kalachnikov dans son sac

Un homme arrêté à Bruxelles avec une Kalachnikov dans son sac

AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté jeudi dans une gare de Bruxelles, à la descente d'un train, en possession d'une arme de guerre de type Kalachnikov qu'il transportait dans un sac, a appris l'AFP de source proche de l'enquête. L'arrestation a eu lieu vers 9H30 (07H30 GMT) à la Gare du Midi, la grande gare internationale de la capitale belge, a précisé cette source. Selon le quotidien belge La Dernière Heure, le suspect descendait d'un train en provenance de France, une information que l'AFP n'a pas pu faire confirmer dans l'immédiat. Le parquet de Bruxelles a refusé tout commentaire.

Le ministre belge de l'Intérieur, Bernard Quintin, s'est félicité de cette interpellation, sans évoquer l'arme découverte ni le profil du suspect. «Je peux vous confirmer qu'une arrestation a eu lieu ce matin. Cela démontre que le renforcement des patrouilles dans les gares avec l'aide de nos militaires est nécessaire et doit être poursuivi voire étendu», a indiqué Quintin dans un communiqué transmis à la presse. Selon la source proche de l'enquête, c'est un contrôle des douanes qui a permis de découvrir l'arme que cachait le suspect. Ce dernier a été interpellé par la police des chemins de fer, appelée en soutien.

L'arrestation intervient sur fond d'inquiétude des autorités quant à l'ampleur des violences armées liées au narcotrafic à Bruxelles. La capitale belge a connu fin août une nouvelle vague de fusillades - souvent liées à des rivalités entre bandes criminelles -, l'une d'elles ayant pris pour cible un commissariat de quartier mitraillé à la Kalachnikov par deux individus cagoulés.