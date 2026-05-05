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Dont le pilote et le copilote
Trois morts après le crash d'un petit avion contre un immeuble au Brésil

Un petit avion s'est écrasé lundi contre un immeuble de trois étages à Belo Horizonte, faisant trois morts et deux blessés graves. Le pilote et le copilote ont péri, tandis que trois passagers, grièvement touchés, ont été hospitalisés.
Publié: il y a 37 minutes
Un petit avion s'est écrasé sur un immeuble résidentiel dans le quartier de Silveira, à Belo Horizonte.
Photo: IMAGO/Estadao Conteudo
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AFP Agence France-Presse

Un petit avion s'est écrasé lundi contre un immeuble de trois étages à Belo Horizonte, métropole du sud-est du Brésil, faisant trois morts et deux blessés graves, ont indiqué les autorités. Le pilote et le copilote sont décédés lors de l'accident, tandis que les trois passagers de l'avion, tous gravement blessés, ont été transportés à l'hôpital, a déclaré le Corps des pompiers de l'Etat de Minas Gerais.

Dans la soirée, l'un d'eux est décédé, a indiqué la fondation responsable des hôpitaux de l'Etat, ajoutant que les deux autres restaient hospitalisés dans un état stable. Selon les pompiers, aucun blessé n'a été à déplorer dans l'immeuble, qui ne présente «aucun risque apparent» d'effondrement.

Des images impressionnantes filmées par la télévision locale TV Globo depuis un hélicoptère montrent l'avion Embraer perdre de l'altitude et entamer un virage à gauche pour éviter de grands immeubles, en pleine zone urbaine densément peuplée. Il s'encastre ensuite en haut d'une résidence de trois étages avant de tomber sur le parking.

L'avion «a été projeté contre la cage d'escalier (...) s'il avait heurté l'immeuble sur le côté, il aurait pu atteindre des appartements qui étaient occupés», a révélé un officier des pompiers cité par le site G1. Des images diffusées par les pompiers montrent des secouristes en train d'aider les habitants à évacuer l'immeuble en sécurité à l'aide d'une échelle. Selon les statistiques du Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa), 153 accidents d'avions ont été recensés au Brésil en 2025 et ont fait 62 morts.

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