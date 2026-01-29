Booking.com a modifié ses clauses avec les hôteliers français, en vigueur depuis jeudi. La DGCCRF avait dénoncé des pratiques restrictives et donné un ultimatum jusqu’au 31 décembre 2025 sous peine d’une amende de 69,35 millions d’euros.

AFP Agence France-Presse

La plateforme de réservation d'hôtels Booking a changé certaines de ses clauses contractuelles avec les hôteliers, qui entrent en vigueur jeudi, après avoir été épinglée en juillet par la Répression des Fraudes pour des «pratiques restrictives de concurrence».

Selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), les conditions générales de prestations de Booking comportaient «des clauses manifestement déséquilibrées au détriment des hôteliers français».

En vigueur dès jeudi

Etaient visées en particulier des clauses qui pouvaient porter atteinte à la liberté tarifaire des établissements en ce qui concerne les prix des nuits d'hôtels qu'ils proposent sur leur propre site par rapport à ceux proposés sur Booking. Selon le communiqué de la Répression des fraudes en juillet, Booking avait jusqu'au 31 décembre 2025 pour modifier ces «clauses et pratiques non conformes», sous peine d'une «astreinte financière journalière dont le montant total pourra atteindre 69,35 millions d'euros».

Ces nouvelles clauses sont entrées en vigueur jeudi, a affirmé la DGCCRF dans un communiqué. Elle dit rester «vigilante sur la conformité des clauses et sur leur application effective». La DGCCRF avait enjoint à d'autres plateformes, non nommées, de modifier également certaines «clauses restrictives de concurrence».

L'Umih, principale organisation professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration, avait salué en juillet «l'avancée significative» que constituait cette injonction en ce qu'elle est censée permettre «un rééquilibrage des relations entre les plateformes numériques et les professionnels du tourisme».



