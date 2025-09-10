10:28 heures

«Près de 200» interpellations en France, annonce Bruno Retailleau

Les forces de l'ordre ont procédé mercredi matin à «près de 200 interpellations» sur l'ensemble de la France dans le cadre «d'actions de déblocage» lors de la mobilisation «Bloquons tout», a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, lors d'un point presse vers 10h.

1:26 Video manifestants: Video manifestants Bloquons tout

Selon des chiffres transmis par la préfecture de police de Paris dans la foulée, 132 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire et président Les Républicains (LR) a de nouveau accusé «la mouvance de l'extrême gauche» d'avoir «confisqué» cette mobilisation née sur les réseaux sociaux.

Quelque 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale, où différentes actions ont été constatées par des journalistes de l'AFP. A l'aube, une centaine de jeunes militants de la mouvance autonome a bloqué un dépôt de bus dans le 18e arrondissement de Paris, avant l'intervention des forces de l'ordre autour de 06H15 avec des gaz lacrymogènes, a constaté une journaliste de l'AFP.

Des manifestants ont également tenté de bloquer la porte de Montreuil, à l'est de Paris, vers 7h30. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, faisant notamment usage de gaz lacrymogènes. Une trentaine de motos de la Brav-M (brigade de la répression de l'action violente motorisée) est entrée sur le périphérique dans les deux sens, selon une reporter de l'AFP.

Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont été observés autour du lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement, avec barricades, jets de projectiles, poubelles et vélos calcinés.

Source: AFP