Blessures mortelles en Australie Un pêcheur a été tué par un requin à la grande barrière de corail

Un requin a attaqué et tué samedi un homme qui pêchait avec sa famille dans les eaux de la grande barrière de corail en Australie, a annoncé la police locale. Il a subi des «blessures mortelles» et est décédé environ une heure et demie plus tard.