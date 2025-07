TikTok serait en train de développer une nouvelle version de son application pour contourner l'interdiction de Washington. Photo: Getty Images

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

TikTok serait en train d'élaborer une nouvelle version de son application pour les utilisateurs américains. L'objectif? Rassurer Washington qui menace d'interdire le réseau social s'il reste sous contrôle chinois, selon les informations de Reuters publiées le 10 juillet dernier.

D’après des sources proches du dossier, ce projet discret nommé «M2», a été lancé fin de l'année passée. Il serait une version 100% américaine, autonome et disponible d'ici le 5 septembre, selon le média spécialisé The Information. L'application pourrait être retirée de l’App Store et Google Play aux Etats-Unis si elle n'est pas vendue.

TikTok bientôt banni?

Concrètement, il s’agirait de créer un code source indépendant – notamment pour l’algorithme qui recommande les vidéos – et d’isoler ainsi complètement les données des utilisateurs américains. Ces éléments sont au cœur des exigences fixées par la loi américaine pour que TikTok puisse rester actif aux Etats-Unis, et ce, afin de prévenir les risques d'espionnage par Pékin.

Cette manœuvre intervient dans un climat politique déjà tendu. Lors de son mandat, Joe Biden avait signé une loi interdisant TikTok, dont l'exécution a été repoussée par Donald Trump. En parallèle, TikTok avancerait donc discrètement un plan B. Une équipe d’ingénieurs planche actuellement sur le code pour extraire ce qui pourrait être utilisé indépendamment.

Le chantier n’en est qu’à ses débuts, et beaucoup d’incertitudes subsistent. Mais TikTok espère que cette version 100% made in USA suffira à calmer les autorités américaines. ByteDance a en théorie jusqu’au 17 septembre pour vendre l’application ou risquer son bannissement du pays.