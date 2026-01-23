Pollution «extrême» à Sarajevo, l'état d'alerte déclaré

Sarajevo est en état d'alerte pollution. Vendredi, la capitale bosnienne enregistrait des concentrations de particules fines bien au-delà des normes OMS. Les chauffages au bois et charbon sont les principaux responsables.

AFP Agence France-Presse

Sarajevo est vendredi pour le deuxième jour consécutif en tête des villes les plus polluées au monde, avec des concentrations record de particules fines poussant les autorité à déclarer l'état d'alerte, selon les données de la société suisse IQ Air, qui mesure la pollution aérienne dans le monde.

Les pics de pollution sont fréquents dans la capitale bosnienne, 400'000 habitants et entourée de montagnes, notamment lors des période d'inversion thermique, lorsqu'une couche d'air chaud se forme au-dessus d'une couche d'air froid, agissant comme un couvercle. Les chauffages individuels au bois et au charbon sont la source la plus importante de ces émissions, ainsi que le parc automobile.

Selon la société suisse de surveillance, les niveaux de polluants PM2,5 - des microparticules cancérigènes suffisamment petites pour pénétrer dans le sang - sont de 299.3 µg/m³, sont largement supérieurs à la limite d'exposition quotidienne recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Jeudi, l'indice de la qualité d'air était donc de 462 en fin de matinée, dans la catégorie «dangereux».

«L'indice est le pire possible»

Les concentrations journalières de particules fines ont été jeudi les plus importantes depuis le début de l'hiver, et risquent de se maintenir à ce niveau vendredi aussi, explique à l'AFP Enis Krecinic, expert chargé de l'environnement à l'Institut météorologique de Sarajevo. «Dans notre classement aussi, qui connaît six catégories de qualité d'air, l'indice est le pire possible, c'est-à-dire dans la catégorie 6», celle de l'air «extrêmement pollué», ajoute l'expert.

«Sur la plupart des stations de mesure à Sarajevo, les concentrations journalières moyennes de MP10 (particules fines de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres, ndlr) ont été supérieures à 200 µg/m3. Précisément, entre 230 à 270 µg/m3. Il s'agit de records de la saison», dit encore M. Krecinic, précisant que le seuil toléré est de 50 µg/m3.

Selon une étude publiée en décembre 2025 par l'Agence européenne pour l'environnement, avec 199 décès prématurés en Bosnie sur 100'000 habitants en 2023 à cause des particules fines, la Bosnie est parmi les pires élèves du continent.