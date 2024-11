La reine Camilla est inconsolable après le décès de son chien Beth

Le Jack Russell terrier prénommé Beth, adopté en 2011 alors qu'il n'avait que trois mois, est décédé des suites d'une tumeur incurable. Photo: Getty Images

Ellen De Meester Journaliste Blick

Face à la profonde douleur que peut provoquer la disparition d'un animal de compagnie, la reine consort Camilla ne serait pas l'une de ces âmes impassibles osant décréter «Oh, mais ça va, ce n'était qu'un chien!». Bien au contraire, puisque cette grande amie des animaux traverse actuellement le deuil de l'un de ses compagnons à quatre pattes: le lundi 18 novembre, les porte-parole de la famille royale britannique ont annoncé le décès de Beth, un Jack Russell terrier que l'épouse du roi Charles III avait adopté en 2011 dans un refuge canin de Battersea, au Royaume-Uni.

Soulignant que l'animal âgé de 13 ans était «très aimé», un post Instagram compilant plusieurs photos de Beth décrit un chien «capable d'apporter tellement de joie, que ce soit durant ses balades, en soutien lors d'activités royales ou en pleine sieste, roulé en boule devant la cheminée.» Le post a été accueilli par près de 300'000 likes, ainsi qu'une salve de commentaires compatissants.

«Camilla est vraiment très triste»

Toujours d'après les porte-parole de la famille royale, notamment cités par le magazine «Vanity Fair», la reine consort est «vraiment très triste», alors qu'elle encaisse le décès soudain de Beth, piquée en raison d'une tumeur incurable.

La petite chienne avait effectivement débarqué dans les luxueux salons de Clarence House en 2016, alors qu'elle n'était âgée que de trois mois. Décidément promise à un destin royal, Beth avait enchaîné visites de chenils, séances photo royales, émissions télévisées (dont «For the love of Dogs», en 2022) et autres déplacements officiels, en compagnie de sa maîtresse. Celle-ci avait également adopté un autre Jack Russell terrier, prénommé Bluebell, en 2012.

Ne restez pas seul avec votre deuil

Le récit de la reine consort rappelle le vide incommensurable que peut laisser un animal aimé, dont les bruits de pas emplissaient votre logement – qu'il s'agisse d'un studio ou d'un château-fort – depuis des années. L'organisation de protection des animaux Quatre Pattes rappelle notamment que cela revient à «perdre un membre de la famille, un compagnon de longue date, un ami qui vous écoutait, vous réconfortait, vous donnait un amour inconditionnel et vous acceptait tel que vous étiez».

Si vous traversez ce type de deuil, n'hésitez jamais à demander de l'aide auprès d'associations spécialisées telles que Vivre son deuil Suisse, qui consacre une page sociale et une ligne d'écoute (078 898 83 11) à la perte des animaux de compagnie.