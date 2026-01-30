Jeudi soir, un homme a été tué par balles au nord du centre-ville de Bruxelles. Malgré les efforts des secours, il a succombé à ses blessures. Le parquet de Bruxelles a été saisi et plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour élucider les circonstances de la fusillade.

Il gisait sur le sol lorsque la police est arrivée

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Ce jeudi soir, une fusillade a coûté la vie à un homme à Saint-Josse-ten-Noode, au nord du centre-ville de Bruxelles, rapporte le média belge RTBF. Des coups de feu ont été signalés vers 19h20 par plusieurs témoins.

A l'arrivée des secours et de la police, la victime gisait au sol, grièvement blessée. Malgré les tentatives de réanimation, l'individu, majeur, n'a pas survécu à ses blessures.

Le parquet de Bruxelles a été saisi immédiatement et a ordonné l'ouverture de plusieurs enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade.