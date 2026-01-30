DE
FR

Il gisait sur le sol lorsque la police est arrivée
Un homme a été tué par balles dans le nord de Bruxelles

Jeudi soir, un homme a été tué par balles au nord du centre-ville de Bruxelles. Malgré les efforts des secours, il a succombé à ses blessures. Le parquet de Bruxelles a été saisi et plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour élucider les circonstances de la fusillade.
Publié: 04:47 heures
A l’arrivée des secours, la victime était gravement blessée. Elle n'a pas survécu à ses blessures. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Ce jeudi soir, une fusillade a coûté la vie à un homme à Saint-Josse-ten-Noode, au nord du centre-ville de Bruxelles, rapporte le média belge RTBF. Des coups de feu ont été signalés vers 19h20 par plusieurs témoins.

A l'arrivée des secours et de la police, la victime gisait au sol, grièvement blessée. Malgré les tentatives de réanimation, l'individu, majeur, n'a pas survécu à ses blessures.

Le parquet de Bruxelles a été saisi immédiatement et a ordonné l'ouverture de plusieurs enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus