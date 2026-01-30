Dimitri FaravelJournaliste Blick
Ce jeudi soir, une fusillade a coûté la vie à un homme à Saint-Josse-ten-Noode, au nord du centre-ville de Bruxelles, rapporte le média belge RTBF. Des coups de feu ont été signalés vers 19h20 par plusieurs témoins.
A l'arrivée des secours et de la police, la victime gisait au sol, grièvement blessée. Malgré les tentatives de réanimation, l'individu, majeur, n'a pas survécu à ses blessures.
Le parquet de Bruxelles a été saisi immédiatement et a ordonné l'ouverture de plusieurs enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record