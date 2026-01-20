DE
FR

«La marque passe avant tout»
Brooklyn Beckham accuse ses parents de vouloir «ruiner» son mariage

Brooklyn Peltz Beckham, 26 ans, accuse ses parents David et Victoria de vouloir ruiner son mariage avec Nicola Peltz. Il rejette toute possibilité de réconciliation, dénonçant des actions nuisibles depuis 2022.
Publié: il y a 35 minutes
Dans un long message, le jeune homme de 26 ans a détaillé comment ses parents essayaient selon lui de saboter sa relation avec sa femme Nicola Peltz Beckham.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Brooklyn Peltz Beckham, fils de David et Victoria Beckham, a accusé lundi ses parents de chercher à «ruiner» son mariage, affirmant exclure toute réconciliation avec eux.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 26 ans a détaillé comment ses parents essayaient selon lui de saboter sa relation avec sa femme Nicola Peltz Beckham, épousée en 2022.

Le fils ainé de la famille Beckham

«Mes parents ont essayé sans relâche de ruiner ma relation depuis avant mon mariage, et cela n'a pas cessé», a-t-il écrit dans un message adressé à ses plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram. «Je ne me laisse pas contrôler, je me défends pour la première fois de ma vie», a-t-il poursuivi, soulignant: «Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Brooklyn est le fils aîné de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de football, David Beckham, et de sa femme, Victoria, créatrice de mode et ancienne pop star. Lui-même mannequin, il a épousé en 2022 Nicola Peltz, une actrice américaine et fille de l'homme d'affaires milliardaire Nelson Peltz et de l'ancienne mannequin Claudia Heffner Peltz.

«Manqué de respect»

Ses parents n'ont depuis sa rencontre avec Nicola jamais cessé les mesquineries à l'égard de celle-ci, accuse-t-il. «Ma mère a annulé la confection de la robe de Nicola à la dernière minute, alors qu'elle était très enthousiaste à l'idée de porter sa création, la forçant à trouver une nouvelle robe en urgence», a-t-il indiqué.

A lire aussi
David Beckham honoré par Charles III
Au château de Windsor
David Beckham honoré par Charles III
Les voisins des Beckham furieux après avoir vu le documentaire Netflix
«Becks» on the beach
Les voisins des Beckham furieux après avoir vu le documentaire Netflix

Il a également affirmé que ses parents avaient «manqué de respect» à sa femme et qu'elle n'avait pas été invitée à la fête d'anniversaire des 50 ans de son père en mai dernier.

«Ma famille accorde plus d'importance à la promotion publique et aux parrainages qu'à toute autre chose. La marque Beckham passe avant tout», a-t-il ajouté. Les porte-paroles de David et Victoria Beckham n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l'AFP concernant les déclarations de leur fils.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus