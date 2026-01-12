DE
FR

Avec le soutien de Mamdani
Près de 15'000 infirmiers en grève dans trois hôpitaux de New York

Près de 15’000 infirmiers sont en grève lundi dans trois grands hôpitaux privés de New York. Ils dénoncent des conditions de travail jugées insuffisantes, notamment sur la sécurité et les prestations sociales.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
1/2
Le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, est venu apporter son soutien aux grévistes lors d'une conférence de presse.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Près de 15'000 infirmiers sont en grève lundi dans trois des principaux hôpitaux privés de New York pour dénoncer leurs conditions de travail, notamment en termes de sécurité et de prestations sociales, selon leur organisation syndicale.

«Après des mois de négociations», leurs employeurs «refusent de faire des progrès significatifs» pour «assurer une dotation en personnel suffisante, financer intégralement les prestations de santé des infirmiers et protéger ces derniers contre la violence au travail», précise la New York State Nurses Association (NYSNA) dans un communiqué. Cette grève est la plus importante pour cette profession dans l'histoire de la ville, assure le syndicat.

Dans un décret signé vendredi, la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a estimé que ce mouvement social, en plein pic des maladies hivernales, risquait d'avoir «un impact sur la disponibilité et la prestation des soins, menaçant ainsi la santé publique».

Le maire soutient les grévistes

Pour s'en prémunir, les trois groupes hospitaliers concernés ont libéré ou transféré des patients, annulé certaines procédures chirurgicales et ont eu recours à des recrutements temporaires.

A lire également
Bavure policière à Minneapolis: «Nous avions des sifflets, eux des armes à feu»
Tension à Minneapolis
Bavure policière: «Nous avions des sifflets, eux des armes à feu»
New York entre stupeur et optimisme prudent après la rencontre Trump-Mamdani
Une main tendue opportuniste
New York entre stupeur et optimisme prudent après la rencontre Trump-Mamdani

«Avec 1400 infirmiers qualifiés et spécialisés, nous sommes prêts à continuer à fournir des soins aux patients pendant toute la durée de cette grève», promet notamment le groupe Mount Sinai dans un communiqué lundi. Concernant les revendications de NYSNA, il les juge «extrêmes» et ajoute «ne pas pouvoir (les) accepter».

Le nouveau maire de New York, le démocrate Zohran Mamdani, est venu apporter son soutien aux grévistes lors d'une conférence de presse dans la matinée. «Nous voyons le travail que vous accomplissez, nous pensons que ce travail mérite d'être reconnu et nous sommes à vos côtés dans cette lutte», a-t-il lancé, appelant les parties à «immédiatement revenir à la table des négociations et à négocier de bonne foi».

En janvier 2023, quelque 7000 infirmiers avaient fait grève pendant trois jours, obtenant finalement des mesures contre le manque de personnel.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus