OpenAI a lancé jeudi GPT-6 Astra, son IA la plus puissante, capable d'utiliser un ordinateur seule. Ce modèle, encadré pour limiter les risques, sera d'abord réservé à des organisations sélectionnées.

OpenAI lance GPT-6, son modèle le plus puissant, corseté pour limiter les risques

OpenAI lance GPT-6, son modèle le plus puissant, corseté pour limiter les risques

AFP Agence France-Presse

OpenAI a commencé à déployer jeudi GPT-6 Astra, présenté comme son modèle d'intelligence artificielle (IA) le plus puissant, capable selon l'entreprise de San Francisco de se servir seule d'un ordinateur, et diffusé avec un dispositif pouvant l'arrêter s'il sort de son cadre.

Ce saut de génération, un an après GPT-5, apparaît après une série de cyberattaques menées cet été par des IA en phase de test, dont des outils d'OpenAI, qui ont illustré les risques posés par les modèles de pointe. GPT-6 est réservé dans un premier temps à «un nombre limité d'organisations», avant d'être ouvert «dans les prochains jours» aux abonnés payants de ChatGPT et aux développeurs.