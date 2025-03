Trump veut renvoyer plus de 30'000 migrants à Guantanamo. Photo: IMAGO/MediaPunch

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont renvoyé de leur base cubaine de Guantanamo les 40 derniers migrants qui y étaient détenus vers l'Etat de Louisiane (sud-est), a annoncé mercredi un responsable au sein du ministère de la Défense. «Je peux confirmer que les 40 (migrants) ont été renvoyés par avion en Louisiane» mardi, a déclaré le responsable américain, sans préciser la raison de leur renvoi ni s'ils avaient été placés en détention dans cet Etat.

L'administration de Donald Trump, qui a lancé une vaste offensive anti-immigration, avait annoncé en janvier son projet choc de développer un centre géant de rétention pour 30'000 migrants à Guantanamo, enclave américaine située sur l'île de Cuba. Ce centre de rétention, déjà existant, mais que le président américain souhaite porter à «pleine capacité», est séparé de la prison militaire, ouverte après les attentats du 11 septembre 2001, où quinze détenus sont encore incarcérés.

Plus de 200 migrants

A ce stade, plus de 200 migrants ont temporairement été placés en détention dans ce centre de rétention. Depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, en janvier, son administration a largement mis en scène et médiatisé les expulsions de sans-papiers, notamment par des vols militaires et pour certains à destination de Guantanamo.

Durant la campagne électorale, le républicain a accusé les migrants d'être des «criminels» qui «empoisonnent le sang» des Etats-Unis et a promis de mener «la plus grande opération d'expulsions de l'histoire du pays».