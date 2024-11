1/4 Le roi Charles et la reine Camilla en mai 2023 après le couronnement. Photo: Li Ying Xinhua / eyevine / ddp images

SpotOn

Le couronnement du roi Charles III a coûté beaucoup d'argent aux contribuables britanniques. Comme l'a rapporté la BBC ce vendredi, plusieurs données gouvernementales indiquent que les festivités auraient coûté au total quelque 72 millions de livres (soit environ 80 millions de francs) à l'Etat britannique. Toujours selon le rapport, cette somme se répartit en deux grandes dépenses principales.

Le ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) a dépensé un peu plus de 56 millions de francs pour coordonner l'événement. Pendant ce temps, les frais de police payés par le ministère de l'Intérieur se sont élevés à près de 25 millions de francs. Selon la BBC, les chiffres désormais publiés correspondent aux estimations non officielles qui tablaient auparavant sur 50 à 100 millions de livres pour le couronnement du monarque britannique.

Voici comment le couronnement a été financé

Dans le rapport annuel, les festivités ont été décrites comme «sobres»: la liste des invités de la cérémonie à l'abbaye de Westminster n'était en comparaison qu'un quart de celle du couronnement de la mère de Charles, la reine Elizabeth II en 1953. En revanche, le DCMS a estimé que le couronnement avait touché deux milliards de personnes dans 125 pays et qu'il avait offert «une occasion unique» de «présenter le Royaume-Uni au monde».

La cérémonie du couronnement étant un événement d'État, elle a été financée à la fois par le gouvernement britannique et par Buckingham Palace à l'aide de la subvention souveraine et des richesses privées.