Un homme tire dans une rue de Sydney et fait 20 blessés

Un homme a ouvert le feu dimanche dans une rue de Sydney, blessant 20 personnes. La police a arrêté un suspect de 60 ans. Jusqu'à cent coups de feu auraient été tirés.

Une personne se trouve dans un état grave après avoir été touchée par une balle Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a ouvert le feu dimanche dans une rue très fréquentée de Sydney, avant d'être interpellé, a annoncé la police australienne. Vingt personnes ont été blessées, principalement par des éclats.

Le tireur présumé «tirait sans discernement sur les véhicules qui passaient, y compris des véhicules de police», a déclaré la police. «Il pourrait y avoir eu entre 50 et 100 coups de feu», a précisé Stephen Parry, commissaire de police par intérim de Nouvelle-Galles du Sud.

Deux heures plus tard, la police a arrêté un homme de 60 ans, soupçonné d'être le tireur, dans un appartement. Il a été transporté à l'hôpital et soigné pour des blessures subies lors de son arrestation.

Un homme s'est présenté à l'hôpital avec une blessure par balle à la suite de l'incident et se trouve dans un état «grave», selon la police. Dix-neuf autres personnes ont été soignées pour des blessures causées par des éclats, notamment de verre, et plusieurs ont été transportées à l'hôpital.

Les fusillades de masse sont relativement rares en Australie. Les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites depuis la fusillade de masse de 1996 à Port Arthur, en Tasmanie, au cours de laquelle un tireur isolé a tué 35 personnes.