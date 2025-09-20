Trois personnes sont mortes en Australie suite à une panne de réseau Optus bloquant l'accès aux services d'urgence. Le gouvernement critique sévèrement l'opérateur et lance une enquête.

La panne a eu de graves conséquences. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement australien a accusé samedi l'entreprise de télécommunication Optus d'avoir «laissé tomber les Australiens», après la mort de trois personnes pendant une panne de réseau qui a interrompu l'accès aux services d'urgence. La panne survenue jeudi soir a affecté 600 personnes dans trois régions et a duré au moins 10 heures.

Un nourrisson de 6 semaines et une femme de 68 ans sont décédés en Australie-Méridionale à cause de la panne, selon la police. Un autre décès a été rapporté en Australie-Occidentale, d'après les médias locaux. La ministre des Communications, Anika Wells, a déclaré samedi que la compagnie de télécommunications avait «laissé tomber les Australiens au moment où ils en avaient le plus besoin, et cela n'est pas acceptable».

Le fournisseur de réseau mis en cause

«Optus et tous les fournisseurs de télécommunications ont des obligations en vertu de la loi australienne pour garantir les appels aux services d'urgence». Anika Wells a indiqué qu'une enquête par l'organisme de régulation des communications était en cours.

L'opérateur télécoms pourrait faire face à des amendes et à d'autres sanctions juridiques. Optus a été condamné à une amende de 12 millions de dollars australiens (6,7 millions d'euros) après une panne qui a interrompu ses systèmes mobiles et Internet pendant près de 12 heures en 2023.