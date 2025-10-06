Un homme a ouvert le feu dimanche dans une rue de Sydney, blessant 16 personnes. La police a arrêté un suspect de 60 ans. Jusqu'à cent coups de feu auraient été tirés.

Un homme tire dans une rue de Sydney et fait 16 blessés

Un homme tire dans une rue de Sydney et fait 16 blessés

Une personne se trouve dans un état grave après avoir été touchée par une balle Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme armé a semé la panique dimanche soir à Sydney en ouvrant le feu à plusieurs dizaines de reprises dans une rue commerçante très fréquentée. Seize personnes ont été blessées, selon la police australienne, qui a communiqué un nouveau bilan lundi matin.

Le suspect, âgé de 60 ans, a été arrêté puis hospitalisé. Ses motivations demeurent inconnues, mais les autorités écartent à ce stade tout lien avec le terrorisme ou la criminalité organisée.

Les faits, rares dans un pays où le port d’armes est strictement encadré, se sont produits dans le quartier central d’Inner West. D’après la police, le tireur aurait ouvert le feu depuis son domicile situé à l’étage d’un commerce, avant d’être interpellé près de deux heures après les premiers signalements.

«Le pare-brise d'une voiture a explosé»

«C’était la panique. Tout s’est passé si vite que je n’ai pas compris ce qui se passait», a raconté Joe, un employé de bureau travaillant à proximité. Il dit avoir d’abord cru à des feux d’artifice ou à des pierres lancées contre les vitres.

«Le pare-brise d’une voiture a explosé, puis la vitre de l’arrêt de bus s’est brisée», a-t-il poursuivi dans un témoignage au Sydney Morning Herald. Selon la police, environ 50 coups de feu ont été tirés.

Un premier bilan faisait état de 20 blessés et d’une centaine de balles tirées. Mais la police a depuis révisé ces chiffres, précisant que 16 personnes ont été touchées et que l’auteur «tirait sans discernement sur les véhicules qui passaient – y compris sur des véhicules de police».

Le suspect transporté à l'hôpital

Lors de son arrestation, un fusil a été saisi. Le suspect a été transporté à l’hôpital pour des blessures mineures autour des yeux subies au moment de son interpellation. Il n’a pas encore été inculpé.

A la suite de la fusillade, un homme s’est présenté à l’hôpital avec une blessure par balle. Ses jours ne seraient pas en danger, selon les autorités. Les autres blessés ont été atteints par des éclats, notamment de verre, et plusieurs ont été hospitalisés.

«C’était très bruyant, avec des 'bang, bang, bang', des flashs, des étincelles, de la fumée – la totale», a raconté un témoin prénommé Tadgh à la chaîne ABC. «On se serait cru dans un film, vraiment.»

Phénomène rare en Astrali

Les fusillades de masse restent exceptionnelles en Australie. Les armes automatiques et semi-automatiques y sont interdites depuis la tragédie de Port Arthur, en 1996, en Tasmanie, où un tireur avait tué 35 personnes.

En août dernier, Dezi Freeman s’est enfui dans la brousse après avoir été accusé du meurtre de deux policiers – il est toujours recherché. Et en 2022, six personnes, dont deux membres des forces de l’ordre, avaient été tuées lors d’une fusillade près de Wieambilla, dans le Queensland.