Une morue de Murray surnommée «Arnie» a parcouru 860 km dans le fleuve Murray en Australie, établissant un record. Ce voyage exceptionnel, découvert récemment par des chercheurs, a débuté lors d'inondations en 2022 et témoigne de la santé de l'écosystème fluvial.

Ce poisson australien vient de battre un record invraisemblable

Une morue vient de battre un record fou en Australie. (Image d'illustration) Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Une morue de Murray a abattu 860 kilomètres à la nage dans l'un des plus importants fleuves d'Australie. Un périple débuté en 2022 et qualifié de jamais-vu par les scientifiques.

Le poisson d'eau douce, surnommé «Arnie» en référence à l'ex-nageuse star australienne Ariarne Titmus, avait été repéré pour la première fois début 2022 à Mullaroo Creek, à 13 heures de route à l'ouest de Sydney. C'est ce qu'a retracé lundi Zeb Tonkin, chercheur à l'Institut Arthur Rylah.

Le carnassier, alors âgé de quatre ans, «a pris son envol» quand des inondations ont frappé la région au printemps de cette année-là. Il alors voyagé sur 760 kilomètres vers l'amont en moins de deux mois.

Une perf' découverte récemment

La voie était totalement libre car les barrages installés sur le fleuve Murray avaient été retirés pour laisser les eaux de crues s'écouler. «Arnie» a ensuite fait demi-tour au cours des 12 derniers mois et nagé 100 kilomètres de plus en direction de son point de départ.

Les chercheurs de l'institut n'ont découvert la performance qu'il y a quelques semaines en partageant des données avec des confrères. «Nous étudiions ces espèces depuis des décennies (...) et n'avions jamais observé un déplacement d'une telle ampleur auparavant», a assuré Zeb Tonkin.

Identifié en 2022

La plus grande distance parcourue par une morue de Murray avant «Arnie» était «probablement 160 kilomètres environ». Ce poisson, qui n'a pas de lien avec la morue d'océan, peut vivre plus de 48 ans, mesurer jusqu'à 1 mètre 80 et peser plus de 83 kilos, selon des chiffres du gouvernement australien.

«Arnie» avait quatre ans quand elle a été identifiée en 2022. «Si nous voyons ces espèces se reproduire, bien se développer, bien migrer, c'est un plutôt bon signe que l'écosystème en général est en bonne santé», s'est félicité Zeb Tonkin.