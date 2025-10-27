DE
FR

Du jamais-vu, selon les scientifiques
Ce poisson australien vient de battre un record invraisemblable

Une morue de Murray surnommée «Arnie» a parcouru 860 km dans le fleuve Murray en Australie, établissant un record. Ce voyage exceptionnel, découvert récemment par des chercheurs, a débuté lors d'inondations en 2022 et témoigne de la santé de l'écosystème fluvial.
Publié: 08:47 heures
|
Dernière mise à jour: 08:49 heures
Partager
Écouter
Une morue vient de battre un record fou en Australie. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une morue de Murray a abattu 860 kilomètres à la nage dans l'un des plus importants fleuves d'Australie. Un périple débuté en 2022 et qualifié de jamais-vu par les scientifiques.

Le poisson d'eau douce, surnommé «Arnie» en référence à l'ex-nageuse star australienne Ariarne Titmus, avait été repéré pour la première fois début 2022 à Mullaroo Creek, à 13 heures de route à l'ouest de Sydney. C'est ce qu'a retracé lundi Zeb Tonkin, chercheur à l'Institut Arthur Rylah.

Le carnassier, alors âgé de quatre ans, «a pris son envol» quand des inondations ont frappé la région au printemps de cette année-là. Il alors voyagé sur 760 kilomètres vers l'amont en moins de deux mois.

Une perf' découverte récemment

La voie était totalement libre car les barrages installés sur le fleuve Murray avaient été retirés pour laisser les eaux de crues s'écouler. «Arnie» a ensuite fait demi-tour au cours des 12 derniers mois et nagé 100 kilomètres de plus en direction de son point de départ.

A lire aussi
Presque rayé de la Suisse, ce tout petit oiseau fait son grand retour
Un record depuis 40 ans
Presque rayé de la Suisse, ce tout petit oiseau fait son retour
L'Australie vole au secours de ses koalas avec un nouveau vaccin
Une espèce menacée
L'Australie vole au secours de ses koalas avec un nouveau vaccin

Les chercheurs de l'institut n'ont découvert la performance qu'il y a quelques semaines en partageant des données avec des confrères. «Nous étudiions ces espèces depuis des décennies (...) et n'avions jamais observé un déplacement d'une telle ampleur auparavant», a assuré Zeb Tonkin.

Identifié en 2022

La plus grande distance parcourue par une morue de Murray avant «Arnie» était «probablement 160 kilomètres environ». Ce poisson, qui n'a pas de lien avec la morue d'océan, peut vivre plus de 48 ans, mesurer jusqu'à 1 mètre 80 et peser plus de 83 kilos, selon des chiffres du gouvernement australien.

«Arnie» avait quatre ans quand elle a été identifiée en 2022. «Si nous voyons ces espèces se reproduire, bien se développer, bien migrer, c'est un plutôt bon signe que l'écosystème en général est en bonne santé», s'est félicité Zeb Tonkin. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus