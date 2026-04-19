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«Je suis fier de mon service»
L'ex-officier australien accusé de crimes de guerre en Afghanistan nie tout

L'ancien héros de guerre Ben Roberts-Smith rejette toutes les accusations à son encontre. Arrêté le 7 avril, il est soupçonné de crimes de guerre. L'ex-officier affirme désormais vouloir laver son honneur.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Ben Roberts-Smith nie catégoriquement les allégations formulées à son encontre.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien officier australien des forces spéciales accusé de crimes de guerre en Afghanistan, Ben Roberts-Smith, a démenti dimanche toutes les allégations, dans sa première déclaration publique depuis son arrestation très médiatisée début avril.

«Je nie catégoriquement toutes ces allégations, et même si j'aurais préféré que ces accusations ne soient pas portées, je vais saisir cette occasion pour enfin laver mon nom», a déclaré Ben Roberts-Smith aux journalistes à Gold Coast, grande ville côtière du sud-est de l'Etat australien du Queensland, au sud de Brisbane.

Accusé de cinq meurtres

Le récipiendaire de la Victoria Cross, la plus haute décoration militaire du pays, avait été arrêté le 7 avril, devant répondre de cinq meurtres assimilés à des crimes de guerre en 2009 et en 2012, à l'issue d'une vaste enquête sur les agissements de l'armée australienne lors des opérations internationales. Il a été libéré sous caution vendredi.

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«Je suis fier de mon service en Afghanistan. Pendant que j'étais là-bas, j'ai toujours agi conformément à mes valeurs», a-t-il encore déclaré dimanche, niant toutes les accusations. L'homme de 47 ans a longtemps été considéré comme un héros de guerre dans son pays, rencontrant la reine Élisabeth II, et son portrait figurant sur un Mémorial de guerre à Canberra.

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