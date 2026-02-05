Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a affirmé jeudi dans une publication lacunaire sur X, dont il est le propriétaire, que «l'argent ne faisait pas le bonheur». «Quiconque a dit que 'l'argent ne faisait pas le bonheur' savait vraiment de quoi il parlait», a-t-il écrit sur X, qu'il a acheté pour 44 milliards de dollars en 2022. Affirmation provocatrice, ou signe de réel mal-être? Sa fortune lui permet de poursuivre son rêve de coloniser la planète Mars et de soutenir le président américain Donald Trump.
Le message, assorti d'un emoji à la mine déconfite, comptabilisait jeudi à la mi-journée plus de 64 millions de vues. Les commentaires sous la publication allaient de la sympathie à la dérision, certains conseillant à Elon Musk de se tourner vers la religion ou la philanthropie.
La fortune d'Elon Musk est estimée à 668 milliards de dollars. Fin 2025, les actionnaires de Tesla, dont il est le patron, ont voté un plan de rémunération à 1000 milliards. Il a fondé l'entreprise de voitures électriques Tesla, la startup d'intelligence artificielle xAI, et SpaceX, spécialisée dans le domaine spatial.