DE
FR

Aucune explication
Pour Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, «l'argent ne fait pas le bonheur»

Elon Musk a affirmé sur X que «l’argent ne faisait pas le bonheur», dans un message énigmatique. Le milliardaire, propriétaire du réseau social depuis 2022, a publié cette phrase jeudi sans autre explication.
Publié: il y a 28 minutes
Elon Musk a balancé un drôle de message sur X.
Photo: FABRICE COFFRINI
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a affirmé jeudi dans une publication lacunaire sur X, dont il est le propriétaire, que «l'argent ne faisait pas le bonheur». «Quiconque a dit que 'l'argent ne faisait pas le bonheur' savait vraiment de quoi il parlait», a-t-il écrit sur X, qu'il a acheté pour 44 milliards de dollars en 2022. Affirmation provocatrice, ou signe de réel mal-être? Sa fortune lui permet de poursuivre son rêve de coloniser la planète Mars et de soutenir le président américain Donald Trump.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le message, assorti d'un emoji à la mine déconfite, comptabilisait jeudi à la mi-journée plus de 64 millions de vues. Les commentaires sous la publication allaient de la sympathie à la dérision, certains conseillant à Elon Musk de se tourner vers la religion ou la philanthropie. 

La fortune d'Elon Musk est estimée à 668 milliards de dollars. Fin 2025, les actionnaires de Tesla, dont il est le patron, ont voté un plan de rémunération à 1000 milliards. Il a fondé l'entreprise de voitures électriques Tesla, la startup d'intelligence artificielle xAI, et SpaceX, spécialisée dans le domaine spatial. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus