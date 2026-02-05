Elon Musk a affirmé sur X que «l’argent ne faisait pas le bonheur», dans un message énigmatique. Le milliardaire, propriétaire du réseau social depuis 2022, a publié cette phrase jeudi sans autre explication.

Pour Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, «l'argent ne fait pas le bonheur»

Pour Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, «l'argent ne fait pas le bonheur»

AFP Agence France-Presse

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a affirmé jeudi dans une publication lacunaire sur X, dont il est le propriétaire, que «l'argent ne faisait pas le bonheur». «Quiconque a dit que 'l'argent ne faisait pas le bonheur' savait vraiment de quoi il parlait», a-t-il écrit sur X, qu'il a acheté pour 44 milliards de dollars en 2022. Affirmation provocatrice, ou signe de réel mal-être? Sa fortune lui permet de poursuivre son rêve de coloniser la planète Mars et de soutenir le président américain Donald Trump.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le message, assorti d'un emoji à la mine déconfite, comptabilisait jeudi à la mi-journée plus de 64 millions de vues. Les commentaires sous la publication allaient de la sympathie à la dérision, certains conseillant à Elon Musk de se tourner vers la religion ou la philanthropie.

La fortune d'Elon Musk est estimée à 668 milliards de dollars. Fin 2025, les actionnaires de Tesla, dont il est le patron, ont voté un plan de rémunération à 1000 milliards. Il a fondé l'entreprise de voitures électriques Tesla, la startup d'intelligence artificielle xAI, et SpaceX, spécialisée dans le domaine spatial.