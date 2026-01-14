Donald Trump relance son ambition de racheter le Groenland. Mercredi, une délégation danoise et groenlandaise a discuté à Washington sur fond de tensions, alors que Copenhague réaffirme son refus face aux pressions américaines.

La réunion sur le Groenland à Washington est terminée

AFP Agence France-Presse

Une délégation du Danemark et du Groenland a été reçue mercredi à la Maison Blanche pour une réunion aux lourds enjeux, après que Donald Trump a une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique.

Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt ont quitté les lieux peu avant 12h00 locale (17h00 GMT), selon un photographe de l'AFP. Ils étaient arrivés autour de 10h30 locale pour une rencontre avec le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio. Il n'y a pas eu de communication officielle immédiate de l'une ou l'autre partie à la fin des discussions.

«Par où, homme du Groenland?»

Le président américain n'a pas participé lui-même à la réunion mais il en avait planté le décor, en écrivant avant qu'elle ne commence sur son réseau Truth Social: les Etats-Unis «ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il est vital pour le Dôme d'Or que nous construisons». C'est la première fois qu'il fait un lien entre ce gigantesque projet américain de bouclier antimissiles, et la possession du territoire autonome danois.

Pendant les discussions, la Maison Blanche a publié un dessin sur X, avec pour légende: «Par où, homme du Groenland?» Sur l'illustration figurent deux traîneaux tirés par des chiens, face à deux destinations possibles: l'Amérique symbolisée par la Maison Blanche sous un grand ciel bleu, ou la Chine et la Russie, représentées par la muraille de Chine et la Place rouge dans les ténèbres.



