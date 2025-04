Un hélicoptère s’est écrasé sur Bird Island, un minuscule îlot au large de la côte sud-est de l’Afrique du Sud, après qu’un manchot transporté dans une boîte en carton non sécurisée a perturbé le vol. L’accident, qui n’a fait aucun blessé.

Un hélicoptère s'écrase... à cause d'un manchot

Un hélicoptère s'est écrasé sur Bird Island... à cause d'un manchot. Photo: X / BBC

ATS Agence télégraphique suisse

Un manchot transporté dans une boîte en carton non arrimée a provoqué le crash d'un hélicoptère sur Bird Island, minuscule îlot au large de la côte sud-est de l'Afrique du Sud, sans faire de victime, a indiqué la direction de l'aviation civile. Le 19 janvier, le petit hélicoptère transportant quatre personnes effectuait un survol de l'île abritant près de 2000 manchots du Cap, espèce en voie de disparition.

Après avoir atterri, un «spécialiste» à bord de l'hélicoptère a demandé à «transporter l'un des manchots» vers la grande ville côtière de Gqeberha (ex-Port Elizabeth), selon le rapport d'incident publié mercredi par la direction sud-africaine de l'aviation civile. «Le passager assis sur le siège avant gauche a placé la boîte en carton contenant le manchot sur ses genoux et l'a tenue avec ses mains», décrit-il.

Tout le monde indemne

Lors du décollage, à environ 15 mètres au-dessus du sol, la boîte en carton «a glissé vers la droite et sur le manche cyclique du pilote», entraînant le basculement de l'hélicoptère vers la droite et la collision des pales avec le sol. Si l'hélicoptère a été sérieusement endommagé, aucun des passagers n'a été blessé et le volatile est «également indemne», précise le rapport. Des photographies jointes au rapport montrent l'hélicoptère blanc gisant sur l'îlot, le cockpit détruit, ainsi que l'oiseau dans une boîte en carton aux airs de nid de fortune.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont plaisanté de l'incident en le reliant aux taxes douanières annoncées par le président américain Donald Trump, qui visaient notamment des îles volcaniques isolées près de l'Antarctique habitées seulement par des manchots et des phoques, à savoir les îles Heard-et-MacDonald, appartenant à l'Autstralie.

«Cette guerre commerciale dégénère rapidement», a tweeté l'un. «Trump avait raison à 100%. Ces manchots sont un problème pour la sécurité mondiale», a plaisanté un autre. Le rapport d'incident conclut que la décision du pilote n'était pas conforme aux règlements de vol car «l'absence de confinement sécurisé du manchot a créé une situation dangereuse».