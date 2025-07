Un petit avion aurait pris feu après son décollage de l'aéroport de Southend près de Londres dimanche. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'aéroport londonien de Southend a annoncé dimanche soir sa fermeture «jusqu'à nouvel ordre» après un «grave incident» impliquant un avion de 12 mètres plus tôt dans la journée. «Nous avons le regret d'annoncer que l'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre», a indiqué l'aéroport dans un communiqué.

«Tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport ont été annulés pendant que la police, les services d'urgence et les enquêteurs aériens se penchent sur l'incident», a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, la police de l'Essex avait fait état d'un «grave incident» impliquant un avion de 12 mètres en feu sur le site de Southend-on-Sea, à l'est de Londres.

Bilan attendu

Aucun bilan n'a pour l'heure été dévoilé. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient un avion de petite taille en flammes et un épais nuage noir. «Mes pensées vont à toutes les personnes impliquées», a écrit sur X la ministre des Transports, Heidi Alexander, disant «suivre de près» l'évolution de la situation. Selon la BBC, l'avion, un Beechcraft B200, s'est écrasé peu après avoir décollé de cet aéroport.

John Johnson, qui se trouvait sur place avec sa famille, a vu l'avion s'écraser. «Il y a eu une énorme boule de feu», a-t-il raconté à la BBC, ému. Quelques minutes auparavant, ses enfants et lui adressaient des signes de la main aux pilotes. Ces derniers étaient «souriants», a-t-il encore confié. L'aéroport de Southend est situé à 65 kilomètres à l'est de Londres près de la ville de Southend-on-Sea. C'est le sixième aéroport de Londres par ordre d'importance.