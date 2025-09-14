DE
Au moins un mort
Deux trains déraillent en Russie, la piste d'un sabotage ukrainien évoquée

Deux déraillements de trains dans la région de Leningrad ont fait un mort et perturbent le trafic ferroviaire. Le gouverneur de éa région annonce des enquêtes sur un éventuel sabotage.
Publié: 13:16 heures
Le conducteur de la locomotive a succombé à ses blessures après avoir été désincarcéré.
Photo: DR
AFP Agence France-Presse

Deux trains ont déraillé tôt dimanche dans des zones disctinctes de la région de Leningrad (ouest), tuant un conducteur de train et perturbant le trafic ferroviaire, a annoncé le gouverneur de la région. Ces incidents sont survenus quelques heures après l'explosion samedi soir d'un engin sur une section de chemin de fer dans la région occidentale d'Oriol, qui avait fait trois morts.

«Des opérations de sauvetage sont en cours après le déraillement d'une locomotive à proximité de la station Semrino sur le district de Gatchina, dans la région de Leningrad», a déclaré le gouverneur de la région, Alexandre Drozdenko sur Telegram. «Le conducteur du train a été tué. Il était coincé dans la cabine et est décédé dans l'ambulance après avoir été désincarcéré», a-t-il ajouté.

Piste d'un éventuel sabotage

Un train de marchandises transportant 15 wagons-citernes vides a également déraillé sur une section de voie plus au sud sans faire de victime, avait indiqué M. Drozdenko dans un précédent message. «Les enquêteurs étudient la piste d'un éventuel sabotage,» a-t-il ajouté.

Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le réseau ferroviaire russe a été à plusieurs reprises touché par des déraillements, des explosions et des incendies que les autorités attribuent au sabotage ukrainien. Kiev n'en revendique généralement pas la responsabilité mais applaudit souvent de tels actes, arguant que la Russie utilise son réseau ferroviaire pour acheminer des troupes et du carburant à ses forces combattant en Ukraine.




