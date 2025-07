Le Sistan-Baloutchistan, région frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, est le théâtre d'une nouvelle attaque meurtrière. Des hommes armés ont visé un bâtiment de la justice à Zahedan.

Cinq civils et trois assaillants auraient été tués lors de l'attaque. Photo: DR

Au moins cinq civils ont été tués samedi dans une attaque qualifiée de «terroriste» contre un bâtiment de la justice dans le sud-est de l'Iran, a rapporté le pouvoir judiciaire, un média d'Etat précisant que trois assaillants avaient été tués. «Des hommes armés non identifiés ont attaqué le centre judiciaire de Zahedan», a indiqué la justice iranienne, faisant état de cinq morts et 13 blessés dans une «attaque terroriste». L'agence de presse officielle Irna précise que trois assaillants ont également été tués.

Zahedan, située à plus d'un millier de kilomètres au sud-est de Téhéran, est la capitale provinciale du Sistan-Baloutchistan, une région frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan régulièrement en proie à l'instabilité. Les assaillants ont tenté de pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour des visiteurs et lancé une grenade, a indiqué le commandant adjoint de la police du Sistan-Baloutchistan, Alireza Dalili.

Attaque revendiquée

Le groupe jihadiste sunnite Jaish al-Adl («Armée de la Justice» en arabe), basé au Pakistan et actif dans le sud-est de l'Iran, a revendiqué cette attaque, d'après la télévision d'Etat iranienne.

Le Sistan-Baloutchistan, l'une des régions les moins développées d'Iran, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité iraniennes, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, mais aussi des trafiquants de drogue. Cette province abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite en contraste avec la branche chiite prédominante en Iran.

En octobre, une attaque contre des forces de l'ordre a coûté la vie à 10 policiers. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années.