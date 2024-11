1/5 En profondeur, sous la glace du Groenland, des chercheurs de la NASA ont fait une curieuse découverte. Photo: NASA

Johannes Hillig

On dirait le début d'un film hollywoodien: des scientifiques de la NASA ont découvert au Groenland une ville souterraine enfouie à 30 mètres sous la glace.

Selon l'agence spatiale, les chercheurs ont été surpris lorsque leur technologie radar ultramoderne a découvert des traces de constructions humaines profondément enfouies sous la glace de la toundra du territoire insulaire. Mais que cache ce mystère? Il s'agirait d'une installation militaire américaine oubliée datant de l'époque de la guerre froide, comme l'indique la NASA dans un communiqué.

Le nom de la mission: «Project Iceworm»

La construction de Camp Century a débuté en 1959, mais la base a été abandonnée en 1967, car il était trop coûteux et trop difficile d'empêcher l'effondrement des tunnels dans la couche de glace en constante évolution. L'installation devait offrir un avantage tactique décisif en cas de combat nucléaire contre l'Union soviétique. Le nom de la mission: «Project Iceworm» (en français: le projet ver de glace).

À l'origine, Camp Century devait être trois fois plus grand que le Danemark, en couvrant une superficie de 132'000 kilomètres carrés, et devait disposer de 2000 positions de tir, d'où 600 missiles devaient être tirés en cas de guerre nucléaire avec les Soviétiques.

Une découverte purement fortuite

Les vastes plans militaires ont été tenus secrets du royaume du Danemark, auquel appartient le Groenland. Les Etats-Unis ont informé les autorités danoises que le projet était exclusivement destiné à la recherche scientifique.

La récente découverte de l'installation est d'ailleurs un pur hasard. Lors de l'étude des glaces de l'Arctique, des images étranges sont soudainement apparues sur le radar. Les scientifiques ont été interpellés et ont donc utilisé un radar spécial: le radar à synthèse d'ouverture des véhicules aériens non habités (UAVSAR). On pourrait comparer le fonctionnement du radar à un grand appareil à ultrasons chez le médecin

Les chercheurs ont ainsi pu saisir la surface de la calotte glaciaire, ses couches internes et le socle rocheux sous-jacent. Quand tout à coup, des systèmes de tunnels sont apparus sur les images, à leur plus grande surprise.