Un spéléologue a découvert sur les images satellites de Google Earth une mystérieuse trace dans le paysage aride. Photo: Google

Sandra Meier et Blicky IA

Une découverte fascinante dans la plaine de Nullarbor en Australie a mis les scientifiques en émoi. Un spéléologue a découvert sur les images satellites de Google Earth une mystérieuse trace dans le paysage aride, comme le rapporte le «Daily Mail». Après un examen plus approfondi, il s'est avéré qu'une violente tornade en était la cause, et personne n'en avait eu connaissance jusqu'à présent.

Les tornades sont plutôt rares en Australie. Le premier phénomène documenté de ce type dans la région s'est produit en 1795 dans la banlieue de Sydney. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que d'autres cas ont été confirmés scientifiquement. Ainsi, en 2013, une tornade avec des vents atteignant 300 km/h a balayé le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. En 2016, une violente tempête a provoqué au moins sept tornades en Australie du Sud.

Onze kilomètres de long et 250 mètres de large

La trace de tornade récemment découverte sur la plaine de Nullarbor s'étend sur onze kilomètres et mesure jusqu'à 250 mètres de large. À l'aide d'images satellites, les chercheurs ont pu dater la catastrophe naturelle à la mi-novembre 2022. Sur place, ils ont trouvé des traces évidentes de la dévastation qui avait eu lieu: le sol était érodé, la végétation détruite. Des marques sur le sol indiquaient une tornade particulièrement puissante, avec des vents de plus de 200 km/h.

Fait remarquable: la trace est clairement visible 18 mois plus tard. Dans cette région aride, la végétation ne repousse que lentement. La plaine de Nullarbor étant peu peuplée, personne n'a remarqué la tornade à l'époque.

Cette découverte est extrêmement précieuse pour la science. Elle fournit de nouvelles informations sur l'apparition de tornades dans cette région isolée. Jusqu'à présent, seuls trois cas y avaient été documentés – curieusement, tous en novembre. Les résultats de ces recherches permettent d'améliorer les prévisions et de mieux se préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes.