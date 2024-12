1/4 Brian Thompson a été abattu par ce tueur présumé dans le centre de Manhattan mercredi matin lors d'une attaque probablement ciblée. Le tireur est toujours en fuite. Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

La police new-yorkaise a diffusé jeudi deux nouvelles photos d'un homme, à visage découvert, recherché dans le cadre du meurtre, en plein cœur de Manhattan, du patron du premier assureur santé aux Etats-Unis, et a dit enquêter sur une «attaque préméditée, ciblée».

Il était environ 6h45 mercredi quand Brian Thompson, dirigeant de UnitedHealthcare, a été abattu par balle devant l'hôtel Hilton de Midtown, au cœur de la capitale mondiale de la finance.

«Une attaque préméditée»

Sur son compte X, la police de New York, le NYPD, a publié jeudi deux photos de caméra de vidéosurveillance d'un homme recherché dans le cadre de ce crime. Ce sont les premières images diffusées où un suspect apparaît à visage découvert, de face, capuche sur la tête et avec un tour de cou noir. Sur l'un des clichés, il apparaît tout sourire.

«Cela ne semble pas être un acte de violence aveugle; tout indique qu'il s'agissait d'une attaque préméditée, ciblée», écrit le NYPD. La police affirme être pleinement mobilisée et sollicite l'aide de la population, promettant jusqu'à 10'000 dollars de récompense en cas d'information menant à une arrestation.

Appel à la violence

Après la mort de Brian Thompson, Network Contagion Research Institute, un centre de recherche spécialisé sur les questions numériques, a recensé «un bond de publications très engagées à travers les réseaux sociaux glorifiant l'évènement, certaines appelant même à des actes de violence supplémentaires, suscitant des dizaines de millions de vues».

Sur X, un internaute a par exemple mentionné le meurtre de Brian Thompson l'accompagnant d'un GIF avec un homme qui sabre le champagne. Sur Facebook, United Health Group, maison mère de UnitedHealthcare a même limité la possibilité de faire des commentaires sous sa publication de condoléances. Sur les plus de 53'000 réactions à ce post jeudi en fin d'après-midi, 48'000 étaient des Emoji «rire». Des réactions sardoniques qui symbolisent une colère profonde dans la population à l'égard des assurances santé, secteur lucratif aux Etats-Unis.

Mobile encore inconnu

En l'absence d'arrestation, les spéculations vont bon train sur le fait que le tireur aurait cherché à se venger de refus de prise en charge de frais médicaux par l'assureur. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont retrouvé les mots «delay» (retarder) et «deny» (refuser) inscrits sur des douilles, selon le «New York Times», ce qui pourrait faire écho à des pratiques controversées du monde de l'assurance pour rejeter des remboursements. Interrogée par l'AFP, la police n'a pas confirmé cette information.

En 2010, un livre intitulé «Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It», écrit par le juriste spécialisé dans le droit d'assurance Jay Feinman, décryptait ces pratiques.

L'épouse du dirigeant, Paulette Thompson, qui a parlé à la télévision NBC News, a confié que son mari aurait fait l'objet de «menaces de gens». «Que sais-je, pour une mauvaise couverture (santé)?», s'est-elle interrogée. «Le mobile de ce meurtre n'est pas connu», avait dit mercredi l'inspecteur en chef de la police new-yorkaise (NYPD) Joseph Kenny.

Il a fui à vélo

Des images de vidéosurveillance montraient Brian Thompson marchant à l'aube mercredi sur le trottoir près de l'hôtel Hilton lorsqu'un homme masqué, arme au poing et tout de noir vêtu, tire à plusieurs reprises dans le dos du dirigeant de 50 ans, qui s'écroule. Selon la police, le suspect semblait l'attendre. Il s'est d'abord enfui à pied, puis à vélo électrique et serait passé par Central Park.

Le tireur a fait feu à plusieurs reprises avant de s'enfuir en direction de Central Park à l'aide d'un vélo de location, a indiqué la police. Photo: AFP

Le NYPD passe au peigne fin ce vaste poumon vert de Manhattan, appuyé dans ses recherches par des chiens et des drones, ont constaté des journalistes de l'AFP. «Nous allons utiliser tous les moyens dont nous disposons», a déclaré un porte-parole du NYPD. La police n'a pas confirmé l'usage d'un pistolet avec silencieux, ni donné de détails sur un téléphone portable retrouvé sur les lieux du crime.

Brian Thompson faisait partie de la maison mère UnitedHealth Group depuis 20 ans et dirigeait sa branche santé depuis 2021. Elle assure 51 millions de personnes et travaille avec des programmes gouvernementaux tels que Medicare, le système d'assurance santé des séniors. UnitedHealth Group, l'un des assureurs les plus importants de la planète, compte 440'000 employés et réalise 371 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.