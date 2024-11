L'Ukraine dénonce l'appel Scholz-Poutine comme une «tentative d'apaisement» envers Moscou

L'Ukraine a dénoncé vendredi le premier entretien téléphonique en plus de deux ans entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine, qu'elle estime être une «tentative d'apaisement» envers Moscou.

«Les conversations avec le dictateur russe n'apportent à elles seules aucune valeur ajoutée pour parvenir à une paix juste», a fustigé dans un communiqué le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Guéorguiï Tykhy, appelant plutôt à «des actions concrètes et fortes qui le contraindront à la paix, et non de la persuasion et des tentatives d'apaisement».

Source: AFP