Trois jeunes adultes ont été arrêtés à Anvers, soupçonnés de préparer un attentat terroriste contre des politiciens à l'aide d'un drone. L'enquête révèle des intentions djihadistes et la possible fabrication d'un engin explosif improvisé.

Plusieurs médias flamands assurent que la cible était Premier ministre Bart De Wever. Photo: IMAGO/Content Curation

Trois jeunes adultes ont été arrêtés jeudi à Anvers pour des soupçons de préparation d'«attentat terroriste d'inspiration djihadiste à l'encontre d'hommes politiques» à l'aide d'un drone, a annoncé la justice belge, des journaux affirmant que la cible était le Premier ministre Bart De Wever.

Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête pour «tentative d'assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste», a expliqué la cheffe du parquet fédéral Ann Fransen au cours d'une conférence de presse à Bruxelles. «Certains éléments indiquent que l'intention était de perpétrer un attentat terroriste d'inspiration jihadiste à l'encontre d'hommes politiques», a-t-elle poursuivi. «Il y a également des indications que le but des suspects était de fabriquer un drone auquel une cargaison devait être attachée», a ajouté Mme Fransen.

Un engin improvisé potentiellement explosif

La justice belge n'a pas voulu donner de précisions sur les responsables politiques visés, mais plusieurs médias flamands assurent que la cible était Premier ministre Bart De Wever (N-VA). Selon la presse, la police a fouillé une maison à quelques centaines de mètres du domicile du chef du gouvernement à Anvers. «Lors de la perquisition au domicile d'un des suspects», un engin improvisé, potentiellement explosif mais pas encore opérationnel, a été trouvé ainsi qu'un sac contenant des billes de métal.

Chez un deuxième suspect, la police a découvert une imprimante 3D «dont on peut soupçonner qu'elle devait servir à fabriquer des pièces utiles à la commission d'un attentat», a déclaré Ann Fransen. Les suspects sont des adultes nés en 2001, 2002 et 2007 Deux d'entre eux étaient auditionnés par la police judiciaire et comparaîtront devant un juge d'instruction vendredi. Le troisième suspect a été libéré.



