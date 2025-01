L'Allemagne a-t-elle un problème de sécurité?

Il était connu des services de police, suivait un traitement psychiatrique et n'aurait même pas dû se trouver en Allemagne. Pourtant, Enamullah O. a apparemment pu s'attaquer sans problème à un groupe d'enfants de maternelle avec un couteau. Comment est-ce possible?

1/10 L'agresseur présumé d'Aschaffenburg: Enamullah O., originaire d'Afghanistan. Photo: DR

Johannes Hillig

Quelques jours après l'horreur d'Aschaffenburg, de nombreuses questions restent sans réponse en Allemagne. Une en particulier est sur toutes les lèvres: comment un tel drame a-t-il pu se produire?

Enamullah O.* n'était pas un inconnu pour les autorités. Il a fait l'objet de plusieurs interventions de la police. Il aurait par ailleurs étranglé une Ukrainienne. «Comment la police a-t-elle pu échouer à ce point, ils savaient tous qu'il ne tournait pas rond», s'étonne un Afghan qui vivait dans le même centre de réfugiés qu'Enamullah O.

Moins d'un mois après l'embardée mortelle de Magdebourg

Au moment des faits, l'homme de 28 ans suivait un traitement psychiatrique et devait quitter l'Allemagne. Pourtant, mercredi, il a pu s'en prendre à un groupe d'enfants de maternelle avec un couteau de cuisine. Il a tué un garçon de deux ans et un passant qui tentait de le stopper.

Un mois plus tôt, juste avant Noël, Taleb A.* (arrivé d'Arabie saoudite en 2006), a traversé le marché de Noël de Magdebourg au volant d'une BMW. Il a tué six personnes et en a blessé 300 autres. Lui aussi était considéré comme un déséquilibré mental et les autorités l'avaient dans le collimateur depuis 2015. Le motif de Taleb A.: il voulait punir l'Allemagne pour avoir été «trop ouverte et trop généreuse» envers les musulmans.

«Extrêmement difficile à prévenir»

Le contexte de l'acte commis à Aschaffenburg n'est pas encore clair. Pour Hans-Jakob Schindler, expert du Counter Extremism Project, l'attaque au couteau montre à quel point la situation est tendue en Allemagne et souligne les failles systémiques des autorités. «Il semblerait donc qu'une fois de plus, les processus administratifs complexes d'une expulsion d'Allemagne n'ont pas été mis en œuvre efficacement», explique l'ancien conseiller du Conseil de sécurité de l'ONU pour les sanctions mondiales contre le terrorisme.

Selon lui, il est quasiment impossible d'empêcher préventivement de telles attaques. «Il est extrêmement difficile d'empêcher les actes d'auteurs isolés, commis avec des instruments usuels qui ne nécessitent pas d'actes préparatoires.»

Hans-Jakob Schindler, directeur principal du Counter Extremism Project (CEP), travaille sur les questions de terrorisme et d'extrémisme, en se concentrant sur l'utilisation abusive des systèmes en ligne par les extrémistes/terroristes, la lutte contre le financement de l'extrémisme et du terrorisme et les sanctions internationales. Photo: zVg

«Pour moi, il ne s'agit pas du tout de la question de l'expulsion»

Renforcer la loi sur les armes est une possibilité. Mais Enamullah O. a poignardé sa victime avec un couteau de cuisine ordinaire. «L'acte d'Aschaffenburg a eu lieu dans un parc public, sans qu'il y ait eu d'événement particulier. Il ne sera pas possible de protéger durablement tous les lieux publics en Allemagne par le déploiement de forces de police adéquates qui permettraient des contrôles efficaces.»

Pour Dirk Baier, criminologue à la Haute école des sciences appliquées de Zurich, il est également clair que les délits isolés ne peuvent quasiment jamais être évités. Surtout lorsqu'ils viennent de nulle part. Les autorités auraient toutefois dû intervenir plus tôt à Aschaffenburg comme à Magdebourg.

Dirk Baier, expert en extrémisme de droite et directeur de l'Institut de délinquance et de prévention de la criminalité à la Haute école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW). Photo: zVg

«Et pour moi, il ne s'agit pas du tout de la question de l'expulsion ou de l'expulsion manquée. Ce qui m'importe, c'est que les auteurs de l'infraction étaient connus comme étant des personnes dangereuses et souffrant de troubles mentaux», explique Dirk Baier. La raison pour laquelle les autorités n'ont malgré tout pas agi doit donc être étudiée en profondeur. «Ces actes auraient probablement pu être évités.»

En Suisse, il existe une gestion de la menace

Selon lui, il faut faire la différence entre les situations de menaces concrètes et diffuses. «Lorsqu'une personne profère des menaces de violence à plusieurs reprises et de manière assez concrète, comme c'était apparemment le cas pour l'auteur de Magdebourg, il est nécessaire d'évaluer rapidement le danger.»

« J'ose affirmer qu'en Suisse, un tel acte n'aurait pas eu lieu »

En Suisse, la gestion des menaces existe à cet effet dans différents cantons. Dirk Baier poursuit: «C'est pourquoi j'ose affirmer qu'en Suisse, un tel acte n'aurait pas eu lieu.»

«Cela a pour conséquence que l'on réagit parfois trop tard»

En Allemagne, les menaces de violence ne seraient pas suffisamment clarifiées. «La prise en charge de ce type de cas n'est pas assez systématique en Allemagne pour différentes raisons, soit parce qu'il n'y a pas assez de psychologues et de psychiatres formés, soit parce qu'il n'y a pas assez de spécialistes issus du domaine de l'asile en termes de contenu et de langue.»

De plus, les réfugiés sont livrés à eux-mêmes dans les centres d'hébergement. «Sans structure journalière et sans autre intégration sociale. Cela a pour conséquence que l'on réagit parfois trop tard.»

«L'Allemagne est encore un pays sûr»

Selon Dirk Baier, la criminalité en Allemagne augmente depuis l'époque de la pandémie «et a atteint entre-temps, notamment dans le domaine de la violence, un niveau que l'on n'avait pas connu depuis 15 ans.»

« Il faut donc parler d'une détérioration de la situation sécuritaire, même s'il n'y a pas lieu de dramatiser la situation, dans la mesure où la probabilité de subir des violences graves reste faible »

Les blessures corporelles graves et les vols sont en nette augmentation. «Il faut donc parler d'une détérioration de la situation sécuritaire, même s'il n'y a pas lieu de dramatiser la situation, dans la mesure où la probabilité de subir des violences graves reste faible.» L'expert zurichois en sécurité précise: «L'Allemagne est toujours un pays sûr.»

«Cela ne peut pas se faire au détriment de sa propre population»

Néanmoins, le lendemain de l'horreur, le ministre-président de Bavière et chef de la CSU, Markus Söder, a appelé à une politique de «tolérance zéro» en matière de migration. «La migration dépasse les capacités de notre pays.»

Cela ne vaut pas seulement du point de vue financier. L'Allemagne est un «pays humain», a souligné le chef de la CSU en faisant référence, entre autres, à l'accueil des réfugiés de guerre en provenance d'Ukraine. «Mais au final, cela ne peut pas se faire au détriment de notre propre population.»

* Noms connus