Il voulait orchestrer des attentats contre Scholz et Merkel

Un ressortissant germano-polonais a été arrêté en Allemagne pour avoir planifié des attaques contre des personnalités politiques, dont possiblement les ex-chanceliers Olaf Scholz et Angela Merkel. L'homme appartiendrait au mouvement extrémiste des «Reichsbürger».

Martin S. a été arrêté lundi à Dortmund (ouest) et doit être présenté mardi à un juge. Photo: imago/photothek

Un ressortissant germano-polonais a été arrêté en Allemagne pour avoir voulu orchestrer des attaques contre des personnalités politiques allemandes, a annoncé mardi le parquet fédéral, et selon une source proche de l'enquête, aurait visé les ex-chanceliers Olaf Scholz et Angela Merkel. L'individu, identifié comme Martin S., appartiendrait à la nébuleuse du «milieu des Reichsbürger» (citoyens du Reich, ndlr), a appris l'AFP auprès d'une source informée de l'avancée des investigations.

Cette mouvance hétéroclite et conspirationiste, généralement d'extrême droite, nie la légitimité de la République fédérale d'Allemagne et est impliquée dans plusieurs dossiers de complots en vue de commettre assassinats et coups d'Etat. D'après le responsable interrogé par l'AFP, il s'agirait néanmoins «d'un individu isolé» qui avait pour cibles premières «les ex-chanceliers (Olaf) Scholz et (Angela) Merkel».

Une liste de cibles

Martin S. a été arrêté lundi à Dortmund (ouest) et doit être présenté mardi à un juge qui doit statuer sur son placement en détention provisoire, a indiqué le parquet dans son communiqué. Toujours selon cette source, il aurait depuis juin 2025 appelé sur le darknet «à commettre des attentats contre des hommes politiques, des responsables publics et des personnalités de la vie publique en Allemagne».

A cette fin, il a publié les noms de cibles potentielles, prononcé des «condamnations à mort» et diffusé des instructions pour fabriquer des engins explosifs. Il a également sollicité des contributions en cryptomonaie pour verser une «prime» en cas d'assassinat. Le parquet n'a pas précisé s'il disposait d'armes ou d'explosifs pour mettre ses menaces à exécution.

Réseau des «Reichsbürger»

L'Allemagne a démantelé ces dernières années plusieurs réseaux complotistes ou d'extrême droite suspectés de vouloir s'en prendre aux institutions et aux dirigeants du pays. Le cas le plus emblématique a été le démantèlement en décembre 2022 d'un groupe accusé d'avoir préparé un coup d'Etat et appartenant à la nébuleuse des «Reichsbürger».

Trois procès distincts ont débuté au printemps 2024, dont celui du meneur, un aristocrate allemand, Henri XIII dit Prince Reuss, et d'anciens soldats d'élite. En mai, le gouvernement du chancelier Friedrich Merz a dissout l'organisation «Royaume d'Allemagne», un collectif de «Reichsbürger» vivant en dehors des cadres institutionnels et qualifié «d'extrémiste dangereux».