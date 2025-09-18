Des pilotes suisses s'entraînent sur un simulateur F-35 au Texas. Cette formation d'une semaine en août fait partie de l'introduction progressive de l'avion en Suisse. Le Groupement défense souligne l'importance de cette préparation avant la livraison des F-35 en 2027.

Les Forces aériennes suisses se sont entrainées sur des F-35

Des pilotes suisses sont partis au Texas pour une formation sur le simulateur du F-35A. (image d'illustration) Photo: NurPhoto via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

En août, une équipe de pilotes et de spécialistes des Forces aériennes suisses a suivi un entraînement d'une semaine aux Etats-Unis sur le simulateur tactique de mission F-35. Basé à Fort Worth au Texas, cet outil a été spécialement conçu pour la formation sur l'avion de combat F-35A.

L'entraînement est une des facettes de l'introduction progressive de l'avion en Suisse, indique jeudi dans un communiqué le Groupement défense. Selon lui, le simulateur permet aux pilotes de se familiariser avec les capacités de l'avion. L'objectif est ainsi de découvrir tant les technologies du F35-A que ses procédures.

Le Groupement défense estime que grâce à cette formation, l'armée peut se préparer de manière optimale dès le départ à l’introduction du nouvel avion de combat. Il indique que la livraison des premiers F?35A suisses aura lieu à partir de mi-2027 aux États-Unis. Cette formation sur simulateur est donc vue comme «une étape importante», car elle souligne l’importance de la coopération internationale pour renforcer la capacité de défense de la Suisse.