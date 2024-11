Après sa victoire à l'élection présidentielle, Trump a appelé Poutine

La Russie devra rendre des comptes quel que soit l'accord de paix, estime le chef de la diplomatie de l'Union européenne

La Russie devra répondre des crimes de guerre commis en Ukraine et payer pour les destructions commises quel que soit le futur accord de paix, a estimé dimanche le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell.

«La paix, pour qu'elle soit la paix et pas juste un cessez-le-feu, doit être juste et durable», a souligné M. Borrell, premier haut dirigeant européen à se rendre en Ukraine depuis l'élection aux Etats-Unis de Donald Trump, dont la promesse d'une fin rapide de la guerre fait craindre aux Ukrainiens d'être contraints à céder aux exigences territoriales de la Russie.

«C'est un avertissement à ceux qui disent que cette guerre doit cesser, et que donc autant la terminer le plus vite possible, peu importe comment», a ajouté M. Borrell durant un déplacement dans la région de Tcherniguiv (nord).

«Ce qui compte c'est que la guerre se termine d'une manière où il y ait des comptes à rendre, que ce ne soit pas seulement une reconstruction économique, mais que chacun soit comptable» de ses actes, a-t-il dit, après la visite du sous-sol d'une école de village à Yahidne où 300 civils ukrainiens avaient été détenus un mois dans des conditions atroces par les troupes russes après l'invasion de 2022.

Source: AFP