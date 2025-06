Elon Musk nie fermement les allégations du New York Times concernant sa consommation de drogues. Le milliardaire affirme sur X n'avoir utilisé de la kétamine que sur ordonnance par le passé pour surmonter des périodes difficiles.

Après les affirmations du New York Times

Selon le New York Times, Elon Musk aurait consommé d'importantes quantités de drogues, comme de la kétamine pendant la présidentielle. Photo: Evan Vucci

ATS Agence télégraphique suisse

Le milliardaire Elon Musk a affirmé samedi sur le réseau social X qu'il ne prenait pas de drogues. Le New York Times a révélé vendredi que l'entrepreneur consommait d'importantes quantités de kétamine, de l'ecstasy, des champignons hallucinogènes et des médicaments.

Musk se défend

«Pour être clair, je ne prends pas de drogues! Le New York Times ment comme un arracheur de dents. J'ai essayé la kétamine 'sur ordonnance' il y a quelques années et je l'ai dit sur X, donc ce n'est pas nouveau. Cela aide à sortir de périodes sombres, mais je n'en ai pas pris depuis lors», a écrit l'homme le plus riche au monde.

Lors de la conférence de presse organisée conjointement avec le président américain Donald Trump vendredi pour avaliser son départ de la Maison-Blanche, Elon Musk avait déjà balayé les informations du New York Times sur sa prétendue consommation de drogue, mais sans y répondre sur le fond.

Il avait plutôt accusé le grand quotidien new-yorkais d'avoir propagé des «mensonges» sur les relations entre Donald Trump et la Russie: «Est-ce de ce New York Times dont on parle? Passons à autre chose», avait-il éludé.

D'importantes quantités de kétamine

Dans son article vendredi, le journal affirme que, pendant la campagne électorale de Donald Trump, l'entrepreneur consommait d'importantes quantités de kétamine, un anesthésiant aux effets stimulants, mais aussi de l'ecstasy, des champignons hallucinogènes et des médicaments.

Quand un journaliste a demandé vendredi soir à Donald Trump s'il était «au courant de l'usage régulier de drogues par Elon Musk», le président américain a répondu: «Je ne l'étais pas». Avant d'ajouter: «Je pense qu'Elon est un type fantastique». «Il a fait un boulot fantastique» et il ne sera «pas facile à remplacer», avait ajouté Trump.

Elon Musk, patron de X, Tesla et SpaceX, avait déjà déclaré publiquement qu'il consommait à petites doses de la kétamine afin de lutter contre des tendances dépressives et que cela l'aidait à être plus efficace dans son travail.