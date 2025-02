Le ministre israélien des Affaires étrangères a lâché la bombe mercredi soir. Photo: keystone-sda.ch

Israël réagit à l'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle les Etats-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et se retire à son tour. «Israël salue la décision du président Trump de ne pas participer au Conseil des droits de l'homme de l'ONU (CDH). Israël se rallie aux Etats-Unis et ne participera pas au CDH», écrit le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar sur X.

Gideon Sa'ar a accusé l'instance de diaboliser la seule démocratie du Proche-Orient. «Ce panel s'est concentré sur l'attaque d'un pays démocratique et sur la propagation de l'antisémitisme au lieu de défendre les droits de l'homme», a encore déploré Gideon Sa'ar. «Israël a été condamné dans plus de 100 résolutions, soit plus de 20% de toutes les résolutions jamais adoptées par le Conseil, plus que contre l'Iran, Cuba, la Corée du Nord et le Venezuela réunis», a encore expliqué Gideon Sa'ar pour justifier son retrait.

Le Conseil des droits de l’homme compte de nombreux membres

Le président américain a ordonné le retrait mardi et signé un décret correspondant. Les États-Unis s’étaient déjà retirés du Conseil en 2018, lors du premier mandat de Trump et son successeur Joe Biden avait annulé cette décision en 2021. Le dernier mandat américain au Conseil a expiré à la fin du mois de décembre.

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a été fondé en 2006 pour succéder à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. Le Conseil tient son siège à Genève et ses tâches principales comprennent la protection contre les violations des droits de l’homme, la promotion des droits de l’homme et l’élaboration de normes pour de nouvelles normes internationales en matière de droits de l’homme.