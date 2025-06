La nouvelle version iranienne du Qassem Basir: le missile hypersonique est encore plus précis. Photo: www.mehrnews.com

Guido Felder

14 bombes perforant des bunkers et 30 missiles de croisière: dans une «attaque historique», selon l'expert militaire Marcel Berni, le président américain a fait détruire dans la nuit de samedi à dimanche des installations iraniennes d'enrichissement d'uranium à Fordo, Natanz et Ispahan.

Le régime iranien s'est retiré dans des bunkers (pour ne pas révéler sa localisation) avec les téléphones portables éteints. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghtchi a menacé de lourdes représailles: «Les événements de ce matin sont monstrueux et auront des conséquences durables.» Que va-t-il se passer désormais en Iran?

Voici trois scénarios possibles.

Scénario 1: le régime cède

La réaction de Téhéran dépendra des dommages que les Israéliens et les Américains ont infligés à l'Iran jusqu'à présent et des armes qui sont encore intactes. Selon les indications israéliennes et américaines, les attaques menées jusqu'à présent ont détruit une grande partie du programme nucléaire iranien et des bases de missiles.

Si c'est effectivement le cas, le régime n'aurait guère d'autre choix, sans aide extérieure, que de chercher la voie de la désescalade et de s'engager dans des négociations sur le programme nucléaire. Car Téhéran ne peut plus compter sur l'aide de ses alliés comme le Hezbollah, les Houthis ou le Hamas.

Marcel Berni, stratège à l'Académie militaire de l'EPFZ, explique: «L'Iran est confronté à différents problèmes stratégiques. L'axe de la résistance qu'il a mis en place sous forme de milices non gouvernementales est affaibli par les offensives israéliennes contre le Hezbollah et le Hamas.» Les Houthis au Yémen seraient également déforcées depuis les frappes américaines.

Scénario 2: une guerre asymétrique

Avec l'arsenal restant, l'Iran pourrait tenter avec ses dernières forces d'infliger les plus grands dommages possibles à son adversaire. Mais les bases américaines dans la région et les Israéliens disposent de systèmes de défense ultramodernes qui feraient échouer une grande partie des attaques de missiles iraniens.

« Si l'Iran se venge, ce serait une approche suicidaire, car les États-Unis riposteraient avec force Ali Bakir, du groupe de réflexion américain Atlantic Council »

L'Iran pourrait donc se rabattre sur d'autres moyens de vengeance. Il s'agit d'une part de la fermeture de l'important détroit d'Ormuz contrôlée par Téhéran, ce qui perturberait le commerce mondial et renchérirait le pétrole.

D'autre part, des attentats mondiaux contre des institutions et des citoyens américains seraient un moyen relativement simple et efficace.

Quoi qu'il en soit, Téhéran devrait s'attendre à une forte réaction des Etats-Unis. Ali Bakir, chercheur du groupe de réflexion américain «Atlantic Council», estime que «ce serait une approche suicidaire, car les États-Unis riposteraient avec force».

Scénario 3: la grande escalade

En réponse à l'attaque américaine, les dirigeants iraniens ont menacé de «conséquences durables» et de «toutes les options» de réaction. Cela indique que le régime est disposé à poursuivre la guerre contre Israël et désormais aussi contre les Etats-Unis. La guerre risque de durer des années, comme en Afghanistan par exemple.

Deux questions sont décisives: l'Iran parviendra-t-il à entraîner la Russie et la Chine dans la guerre, comme Israël l'a fait avec les Etats-Unis? Et dans quelle mesure le programme nucléaire iranien connu à ce jour a-t-il été réellement détruit?

S'il s'avère qu'il existe encore en partie ou que l'Iran dispose d'autres installations encore inconnues, les mollahs, dos au mur, pourraient accélérer la construction d'une bombe, avec tous les risques que cela comporte.

« C'est un tournant pour Trump, qui voulait tenir l'Amérique à l'écart des guerres au Proche-Orient Marcel Berni, stratège à l'Académie militaire de l'EPF »

Si le régime devait céder et accepter de négocier, il ne serait, selon Marcel Berni, «plus que l'ombre de lui-même pour des années». En cas d'attaques de représailles contre les Etats-Unis, la guerre devrait encore s'envenimer et l'instabilité augmenter dans toute la région.

L'expert qualifie l'attaque américaine d'«historique». Selon lui, c'est la première fois que les Etats-Unis lancent une attaque militaire directe contre l'Iran. Il poursuit: «C'est un tournant pour Trump, qui voulait tenir l'Amérique à l'écart des guerres au Proche-Orient.»