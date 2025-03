Donald Trump s'est rapproché d'Elon Musk, son plus gros soutien lors de sa campagne électorale.

Pour afficher son soutien à son proche conseiller Elon Musk, a déclaré mardi qu'il allait acheter une «toute nouvelle Tesla», quelques heures après une chute importante du cours de Bourse du constructeur automobile et alors que les opposants au président américain ont lancé des appels au boycott.

«Aux Républicains, aux Conservateurs et à tous les formidables Américains, Elon Musk monte au front pour aider notre nation, et il fait un TRAVAIL FANTASTIQUE!», a écrit Trump sur son réseau Truth Social. Conseiller du président, Elon Musk est un rouage essentiel de l'administration Trump et anime notamment le travail de la Commission chargée de réduire drastiquement les dépenses de l'Etat fédéral (le Doge), ce qu'il ne fait pas sans heurts.

Trump accuse la gauche

«Les fous de la gauche radicale, comme ils le font souvent, essaient de boycotter illégalement (...) Tesla, l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et le bébé d'Elon, afin d'attaquer et de faire du mal à Elon à tout ce qu'il représente», a-t-il accusé. Et d'ajouter: «Je vais acheter une Tesla toute neuve demain matin en signe de confiance et de soutien à Elon Musk».

Lundi, l'action du pionnier des véhicules électriques Tesla a chuté de plus de 15% à la Bourse de New York, le constructeur souffrant d'un plongeon de ses ventes et d'un net recul du secteur technologique à Wall Street. Sa valorisation boursière a été divisée par deux depuis décembre.

Appels au boycott

Les prises de position d'Elon Musk aux côtés de Donald Trump ont refroidi certains acheteurs, même s'il reste difficile d'évaluer à quel point le milliardaire et son soutien à l'extrême droite européenne ont pu effrayer de potentiels clients de Tesla. Des appels au boycott ont en revanche été lancés ces dernières semaines.

Sur plusieurs plateformes francophones anarchistes circulent des appels à cibler Tesla et des personnes se revendiquant d'un collectif anarchiste en ont incendié une douzaine début mars à Toulouse (Sud-Ouest).

Toujours leader mondial de la voiture électrique avec ses modèles chargés de technologie et affichés à des tarifs agressifs, Tesla patine par ailleurs à cause d'un changement de gamme, avec le déploiement en cours de la nouvelle version de son SUV star, le Model Y. Lundi également, Elon Musk a assuré que X, réseau social dont il est le propriétaire, avait subi une «cyberattaque massive», après des heures de problèmes d'accès à la plateforme signalés par des milliers d'utilisateurs.