Après Chicago et Washington
Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Donald Trump a signé lundi le décret présidentiel de déploiement des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee (sud). Une mesure qui s'inscrit dans le conflit entre le président américain et les grandes villes démocrates.
Donald Trump a signé lundi le décret de déploiement des militaires de la Garde nationale à Memphis.
Photo: Alex Brandon
Le président américain a affirmé que cette opération serait une «réplique» de celle réalisée à Washington, malgré les critiques des démocrates qui l'accusent de dérive autoritaire et de militariser les questions de sécurité publique. 

L'opération à Memphis «comprendra la Garde nationale, le FBI» et d'autres agences fédérales, a déclaré Donald Trump lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, expliquant sa décision par «la criminalité» qui sévit selon lui dans cette ville. «On va probablement s'occuper de Chicago ensuite», a-t-il ajouté, cette grande ville démocrate étant dans sa ligne de mire depuis plusieurs semaines. 

Le président républicain affirme que le déploiement de la Garde nationale dans la capitale Washington, mais aussi à Los Angeles avant elle, a aidé ces deux villes face à la criminalité des immigrés, réitérant son discours habituel sur ce sujet. Ville à majorité noire, Memphis est dirigée par un maire démocrate, dans un Etat du Tennessee tenu lui par un gouverneur républicain.

