Une actrice turque entendue pour «terrorisme» après avoir incarné une Kurde

Melisa Sözen à la première de la pièce de théâtre «Winter Sleep», au Kanyon Mall à Istanbul, le 12 juin 2014. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Parce qu'elle avait incarné le rôle d'une combattante kurde dans une célèbre série télévisée française sortie en 2017, une actrice turque a été entendue par la police à Istanbul pour «propagande terroriste», rapportent lundi les médias turcs. Melisa Sözen a joué le rôle d'une combattante kurde dans «Le Bureau des Légendes», série à succès qui racontait le quotidien d'une unité des services de renseignements français (la DGSE), spécialisée dans la formation et l'immersion de ses agents à l'étranger.

Selon l'agence DHA et la chaine de télévision Halk TV, proche de l'opposition, l'actrice de 39 ans a été interpellée lundi alors qu'elle rentrait de l'étranger, à la demande du procureur général d'Istanbul qui a ouvert une enquête pour «propagande d'organisation terroriste». Melisa Sözen a été entendue par la police et laissée libre, précise la presse.

«Je suis quelqu'un qui aime son pays»

Dans une déclaration, elle a assuré avoir ignoré qu'elle portait pour son rôle l'uniforme de combattants kurdes syriens des YPG, qu'Ankara considère comme affiliés au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), mouvement armé classé comme terroriste et interdit en Turquie. «Je jouais le rôle d'un agent double. La série n'a pas été diffusée en Turquie. Je suis quelqu'un qui aime son pays et sa nation» s'est défendue la jeune femme, citée par Halk TV.

Le quotidien d'opposition Hürriyet, qui a rapporté également l'épisode, relève que Melisa Sözen a tourné dans plus d'une vingtaine de séries célèbres en Turquie et au cinéma, notamment dans «Winter Sleep» du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, Palme d'Or à Cannes en 2014. L'enquête ouverte contre l'actrice, plus de sept ans après les faits, s'inscrit dans une série d'arrestations et de procès visant des journalistes, des avocats, des personnalités politiques et du monde culturel et artistique.