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Sortie de piste à Miami
Un avion-cargo d'Amazon rate son atterrissage et percute des véhicules

Dimanche à Miami, un avion-cargo d'Amazon en provenance de Porto Rico a quitté la piste et percuté plusieurs véhicules avant de prendre feu. Les pompiers enquêtent sur l'accident et assistent les blessés.
Publié: 22:01 heures
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Les secours tentent d'éteindre les flammes.
Photo: X
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AFP Agence France-Presse

Un avion-cargo d'Amazon est sorti en bout de piste à l'aéroport international de Miami, «a percuté plusieurs véhicules» et a pris feu dimanche en début d'après-midi, ont indiqué les pompiers de la ville, précisant «évaluer l'état de santé des personnes prises en charge».

«Plus de soixante pompiers sont sur les lieux d'un accident impliquant un avion qui est sorti en bout de piste et a percuté de multiples véhicules près de l'aéroport international de Miami», ont-ils écrit sur le réseau social X, ajoutant «s'employer actuellement à éteindre le feu et à évaluer l'état de santé des personnes prises de charge».

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a précisé que l'avion-cargo accidenté était le vol Prime Air 7598, un Boeing 767-300 en provenance de Porto Rico, et a annoncé ouvrir une enquête.

Pistes fermées

«Toutes les pistes et voies de l'aéroport sont actuellement fermées», a indiqué l'aéroport de Miami peu après 15h locales sur son compte X. «Le vol Prime Air 7598 est sorti en bout de piste de l'aéroport international de Miami (...) à environ 14h (dimanche), laissant l'appareil arrêté au nord-ouest de l'aéroport», a-t-il détaillé.

Des vidéos de l'accident diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée et des flammes qui s'élèvent de l'avion, qui semble avoir traversé une route avant de stopper sa course. Plusieurs camions se trouvent à proximité.

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«A leur arrivée, les équipes ont trouvé un avion qui avait pris feu à la suite de cet accident, avec de grosses flammes et de la fumée», ont encore décrit les pompiers.

Sur des images tournées par l'AFP peu après 16h, l'incendie semble avoir été éteint. Des voitures de police et des ambulances avec des gyrophares sont visibles dans le périmètre. Ni la FAA ni l'aéroport n'ont fait état de bilan humain à ce stade.

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