Après 60'000 signatures
Amazon retire un livre accusé d’apologie de la pédophilie

Amazon a retiré mardi le livre «Corps à coeur» de sa plateforme, accusé d’apologie de la pédophilie. L’ouvrage autoédité a suscité une pétition de 60'000 signatures et une saisine de la justice par Sarah El Haïry.
Publié: il y a 39 minutes
Amazon a retiré mardi le livre «Corps à coeur» de sa plateforme, accusé d’apologie de la pédophilie.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Amazon a annoncé mardi le retrait de sa plateforme de vente d'un livre de «dark romance» mis en cause pour apologie de la pédophilie et de la pédocriminalité, qui a également fait l'objet d'un signalement à la justice.

Interrogé par l'AFP au sujet de la vente en ligne de l'ouvrage autoédité «Corps à coeur», un porte-parole d'Amazon a indiqué que la plateforme retirait «le titre en question», à la suite de ses «investigations». Le géant du e-commerce avait signalé précédemment procéder «à l'examen urgent du titre».

Plus tôt dans la journée, la haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, avait annoncé avoir saisi la justice pour réclamer le retrait de ce livre. Sa réaction intervenait après le lancement d'une pétition contre l'ouvrage, signée par plus de 60'000 personnes.

Une ligne rouge éthique franchie

«On ne peut pas tout écrire au nom de la 'dark romance'», a souligné Sarah El Haïry dans un message sur X. «Certains extraits relèvent de l'apologie de la pédophilie et pédocriminalité. Face à ces dérives à des fins 'récréatives' ou 'lucratives', nous avons le devoir d'agir. J'ai saisi la plateforme Pharos et la justice», a-t-elle ajouté.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le député LFI Antoine Léaument avait également indiqué sur X avoir saisi la justice après avoir découvert «avec la nausée» des extraits de ce livre qui «présente des scènes explicitement pédocriminelles en les 'romançant'».

L'autrice et Amazone réagissent

La pétition lancée sur Change.org après une série de messages postés sur la communauté #BookTok estime pour sa part que «l'ouvrage 'Corps à coeur' franchit une ligne rouge éthique et légale qui nécessite une intervention immédiate».

«Corps à coeur» est un livre autopublié, dont le premier tome est sorti en 2023 et le second un an plus tard. Il entre dans la catégorie de la «dark romance» ('sombre romance'), un sous-genre littéraire qui est apparu dans les années 2010 et a connu un succès croissant. Ces romans mettent en scène des relations impossibles qui peuvent être basées sur des violences sexuelles ou psychologiques.

Dans un récent message sur les réseaux sociaux, l'autrice, Jessie Auryann, a dénoncé «une campagne de dénigrement» visant son «travail d'auteure» et sa «personne». Elle affirme que son roman «comporte des avertissements clairs» dès les premières pages.

Amazon a précisé disposer «de règles strictes en matière de contenu» et exiger «que tous les livres vendus» sur sa plateforme «respectent la réglementation en vigueur». «Nous enquêtons immédiatement sur tout signalement et retirons les livres non conformes», selon son porte-parole.

