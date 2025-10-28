DE
«Devenir encore plus fort»
Amazon va supprimer 14'000 postes, sans dire lesquels

Amazon annonce la suppression de 14'000 postes dans le cadre d'une restructuration globale. La vice-présidente Beth Galetti explique que cette décision vise à réduire la bureaucratie et à réaffecter les ressources, tout en prévoyant des recrutements.
Publié: 11:39 heures
Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, à Venise, en Italie, le 27 juin 2025.
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14.000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une «réduction globale».

«Les réductions que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité (des) efforts pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux et en réaffectant des ressources», a écrit Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, dans une déclaration publiée sur le site d'Amazon.

«Cela impliquera des réductions dans certains domaines et des recrutements dans d'autres, mais cela se traduira par une réduction globale d'environ 14'000 postes» dans les bureaux d'Amazon, a-t-elle poursuivi.

