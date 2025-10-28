Amazon s'apprête à licencier 30'000 employés de bureau dans le monde entier à partir de mardi. Cette décision, visant à réduire les coûts, touche près de 10% des postes administratifs du géant du e-commerce, mais épargne les travailleurs d'entrepôt.

Le géant américain Amazon licencie 30'000 personnes à travers le monde

Pour la course à l'IA

Amazon s'apprête à licencier 30'000 employés de bureau dans le monde entier à partir de mardi. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Amazon va entamer mardi le licenciement sur plusieurs mois d'un total de 30'000 salariés de ses bureaux à travers le monde, rapportent lundi plusieurs médias américains, concrétisant la volonté affichée de son patron Andy Jassy de réduire les coûts en pleine course aux investissements dans l'intelligence artificielle.

Ces suppressions, qui visent des fonctions supports ou stratégiques (ressources humaines, publicité, cadres, etc), représentent près de 10% des 350'000 postes de bureaux du géant américain du commerce en ligne, mais ne concernent pas la main d'oeuvre des entrepôts, qui représentent la majorité des plus de 1,5 million de salariés d'Amazon.

Le groupe de Seattle n'a pas confirmé publiquement ces informations, rapportées par des sources anonymes citées par Reuters, le «Wall Street Journal» ou encore le «New York Times», à trois jours de la publication de ses résultats trimestriels.