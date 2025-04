Une vingtaine d'adultes ont passé des tests cliniques, désensibilisés petit à petit 14 d'entre eux ont pu avaler cinq cacahuètes. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Une petite dose de cacahuètes par jour pendant quelques mois… et c'est tout? Une étude anglaise par tests cliniques, publiée ce mercredi 23 avril dans le journal Allergy, montre que les adultes vivant une allergie sévère aux arachides peuvent être désensibilisés par une exposition quotidienne à leurs allergènes.

Des chercheurs du King's College de Londres donnent de l'espoir aux personnes qui risquent leur vie en avalant une brochette à la sauce satay. Sur plusieurs mois, les participants testés ont avalé des doses évolutives de farine de cacahuète mélangée à de la nourriture. Résultat? Deux tiers d'entre eux ont pu ingurgiter l'équivalent de cinq cacahuètes sans faire de réaction.

De l'immunothérapie pour adultes

L'étude suggère que l'immunothérapie, efficace chez les enfants face aux allergies, peut aussi s'étendre aux adultes dans certains cas. Jusque-là, la seule manière de gérer cet «immense fardeau» potentiellement mortel qu'est l'allergie aux arachides est «une abstinence stricte et le traitement des réactions, notamment par de l'adrénaline», explique au «Guardian» le professeur Stephen Till, qui a mené la recherche.

Au total, 21 adultes de 18 à 40 ans, tous allergiques, ont participé aux essais cliniques intitulés «Grown Up Peanut Immunotherapy (GUPI)». Les premières doses quotidiennes, administrées dans un environnement sécurisé, correspondaient à seulement 1% d'une cacahuète – 0,8 mg, puis 1,5 mg après 30 minutes, et le double à nouveau 30 minutes plus tard.

Enfin des cacahuètes au p'tit dèj

Un rythme continué à domicile deux semaines durant, avant un retour en clinique pour augmenter les doses. Progressivement, ceux qui ont toléré les doses en augmentation ont pu pousser le vice. Jusqu'à atteindre 1,4 gramme de protéine d'arachide pour 67% des participants. Pour un processus qui a duré entre 8 et 14 mois.

«Aujourd'hui, je mange quatre cacahuètes chaque jour avec mon déjeuner pour maintenir mon immunité», explique l'un des 21 allergiques au «Guardian». Satisfait de l'expérience, le jeune homme de 28 ans a pu réduire son anxiété liée à son allergie.