Ces allergies qui vous pourrissent la vie

La maladie rare d'une Britannique laisse les médecins perplexes. Larmes, émotions fortes, et même les odeurs: tout déclenche une éruption cutanée douloureuse chez Beth Tsangarides. Et elle n'est pas la seule à souffrir d'allergies rares.

1/4 Beth Tsangarides a développé une maladie rare à l'adolescence. Photo: Instagram/@bethtsangarides

Sandra Marschner

Un matin, Beth Tsangarides s'est réveillée, s'est regardée dans le miroir et était sous le choc. Son visage était recouvert d'une violente éruption cutanée. Dès lors, son corps n'a cessé de se battre contre lui-même. Qu'elle pleure ou qu'elle rit, le corps de cette Britannique âgée de 15 ans réagit par une éruption cutanée sanguinolente.

Elle a désormais 21 ans et a décidé de partager son histoire et quotidien sur les réseaux sociaux. Elle veut ainsi sensibiliser les gens à sa maladie rare et ses complications. «C'est comme si on avait été brûlé dans un feu ou attaqué par de l'acide», explique la jeune fille, en expliquant ce qu'elle ressent lorsque sa peau est enflammée. Le fonctionnement de ses intestins et de ses reins s'est également dégradé. Même les odeurs peuvent déclencher des réactions allergiques...

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les médecins sont face à une énigme. Malgré d'innombrables tests, aucun diagnostic final n'a pu être établi car la jeune femme présente des symptômes rares. Mais la maladie de Beth Tsangaride n'est pas un cas isolé: il existe d'autres allergies inhabituelles qui limitent beaucoup la vie quotidienne. Voici quelques exemples:

L'allergie à l'eau

C'est un cas extrêmement rare et extrêmement restrictif. Selon les estimations des médecins, l'allergie à l'eau ne touche qu'une personne sur 230 millions. Cette allergie est une forme d'urticaire. Les symptômes sont variés: éruption cutanée, démangeaisons, voire brûlures douloureuses au contact de l'eau.

La Britannique Niah Selway, 26 ans, est l'une de ces personnes. Elle aussi parle de sa maladie rare sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle se douche, elle a besoin d'une routine stricte, car pleurer lui provoque des réactions douloureuses. Même sa transpiration est un danger! C'est pourquoi elle ne peut pratiquer aucun sport intensif.

Niah Selway partage sur les réseaux sociaux son quotidien avec l'allergie à l'eau. Photo: Instagram/@niahselway

Les raisons derrière l'allergie à l'eau ne sont pas suffisamment connues. Les médecins supposent que des substances contenues dans l'eau comme le nickel, le cuivre ou le calcaire pourraient déclencher ce genre de réactions. Il y a toutefois une lueur d'espoir pour Niah Selway. Souffrant d'un «prurit aquagénique» un peu moins prononcé que d'autres, dans lequel les organes internes ne sont pas touchés, elle peut boire de l'eau normalement.

L'allergie au sperme

Les personnes touchées par une allergie au sperme souffrent d'éruptions cutanées, de démangeaisons et de gonflements au contact du sperme. Des problèmes respiratoires et une rhinite allergique peuvent également survenir. Et les rapports sexuels peuvent être douloureux.

L'élément déclencheur de cette allergie? Une protéine spécifique présente dans le sperme. Un cas d'allergie a été recensé pour la première fois en 1958, mais cette allergie reste extrêmement rare. Au total, une centaine de cas ont été enregistrés dans le monde – mais le nombre de cas non recensés est probablement plus élevé.

L'allergie à la viande rouge

Certaines personnes choisissent délibérément de ne pas manger de viande rouge, tandis que d'autres n'ont tout simplement pas le choix. Elles présentent des symptômes similaires aux personnes allergiques à l'eau, sans parler des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des gonflements dans la bouche et la gorge.

Les personnes concernées par l'allergie à la viande réagissent à une molécule de sucre spécifique, la molécule alpha-gal. Cette molécule se trouve naturellement chez la plupart des mammifères, sauf chez les êtres humains et les grands singes. Normalement, le corps humain est sensibilisé à cette molécule lorsqu'il consomme de la viande rouge.

Le déclencheur de l'allergie? Les tiques. Leur morsure permet à la molécule alpha-gal de pénétrer directement dans la circulation sanguine humaine. Le système immunitaire se défend alors contre cette molécule étrangère, en produisant des anticorps. Dès que la personne concernée consommera de la viande rouge, une réaction allergique se produira.

Cette allergie est particulièrement répandue aux Etats-Unis, en raison d'une espèce de tique particulière. Mais la molécule de sucre a déjà été détectée dans d'autres espèces de tiques ailleurs dans le monde. Comme la tique la plus répandue en Europe.