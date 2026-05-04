Un véhicule a foncé dans la foule sur un axe piéton à Leipzig lundi, tuant au moins deux personnes et blessant plusieurs autres. La police évoque une situation confuse et n'exclut aucune hypothèse pour l'instant.

Une voiture fonce dans la foule à Leipzig et fait deux morts

Une voiture fonce dans la foule à Leipzig et fait deux morts

AFP Agence France-Presse

Au moins deux morts et plusieurs personnes ont été blessées lors d'un incident impliquant une voiture dans le centre de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, lundi après-midi, a indiqué la police à l'AFP, sans être en mesure de donner un bilan précis dans l'immédiat. La police allemande annonce l'arrestation du chauffeur du véhicule ayant fauché des piétons à Leipzig

La porte-parole a fait état d'une «situation confuse», alors que l'Allemagne a été secouée ces dernières années par plusieurs attaques à la voiture-bélier, notamment celle contre des marchés de Noël à Berlin (2016) et Magdebourg (2024), ou celle contre un cortège syndical à Munich début 2025.

Aucune piste évoquée

Selon le média public régional MDR, qui cite également la police, «une voiture est entrée dans une foule de personnes» dans un axe piéton majeur de la vieille ville, bordé de commerces et bâtiments historiques.

La ville a progressivement banni la voiture de son centre historique depuis plus d'une décennie. La police n'a dans l'immédiat évoqué aucune piste pour expliquer l'incident, et notamment s'il pouvait s'agir d'un acte volontaire.