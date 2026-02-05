DE
FR

Hausse des violences
Un contrôleur tué par un passager sans billet dans un train allemand

Un contrôleur de train de 36 ans est décédé après avoir été violemment agressé par un passager sans billet en Allemagne. Le drame, survenu près de Kaiserslautern, relance le débat sur la sécurité du personnel ferroviaire face à la hausse des violences.
Publié: 02:11 heures
Un contrôleur de train de la Deutsche Bahn a été tué par un passager qui circulait sans billet.
Photo: IMAGO/Hanno Bode
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager qui circulait sans billet, a annoncé la compagnie nationale Deutsche Bahn. Le cheminot âgé de 36 ans avait été violemment frappé à la tête par le passager, qu'il voulait expulser du train après avoir constaté l'absence de titre de transport, lundi à Landstuhl près de Kaiserslautern (ouest).

Il est décédé mercredi des suites de ses blessures, selon Deutsche Bahn. «C'est un jour noir pour tous les cheminots du pays», a souligné la dirigeante de la compagnie, Evelyn Palla, dénonçant la multiplication des actes violents visant les personnels. Le syndicat de cheminots EVG a pour sa part exigé la présence de personnels de sécurité à bord des trains. L'agresseur, âgé de 26 ans, a été arrêté et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet.

